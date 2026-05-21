【老けない人がやっている 老化が止まるすごい習慣】若々しく見える人は毎日何をしているのか？

『早く老ける人』と『いつまでも若い人』の生活習慣

老けている人と若々しい人は生活習慣に違いがありました。

一つ一つはなんてことはない習慣が積み重なり、見た目や健康に影響を与えます。

早く老ける人の生活

【毎日たくさんお酒を飲む】

飲酒量が多いと水分不足、代謝不良、暴食、肥満などの原因となり老化が加速します。

イライラは、血管の収縮につながり、高血圧やドロドロ血液の原因に。たばこも病気のリスクが高まるだけでメリットなし！

朝食を抜くとその後の食事量が多くなり、血糖値上昇、スイーツやスナックなどの間食の食べすぎにも繋がります。

若返るために必要な栄養素がとれないため、新しい細胞をつくり出せない＆古い細胞を外に排出できません。

成長ホルモンが分泌されず、免疫力も低下。自律神経の乱れが過食を招き、肥満に繋がります。

いつまでも若い人の生活

【必要な栄養素をとっている】

若返りに必要な栄養素を知って、栄養不足や栄養過多にならない食生活。老けの原因活性酸素の攻撃を防ぐ、高い抗酸化力も備わっています。

掃除や買い物など、日常の何気ないことでも体を動かすくせがついていると、筋肉が弱らず、脳も若々しくポジティブな状態でいられます。

朝食をしっかり食べていれば、暴食に走ることはありません。心に余裕が生まれ、体がよろこぶ健康的な間食が楽しめます。

若返りに必要な栄養が確実にとれ、昼食や夕食の食べすぎも防止。代謝が高まり、新しい細胞がつくれる体に。

成長ホルモンが分泌され、免疫力もアップ。自律神経も整うので、無駄な食欲も抑えられます。

『ブロッコリーは茎ごと』食べて老化の進行を抑える

体のさびつきに対抗するならブロッコリーを茎ごと食べるのがおすすめです。なぜならブロッコリーは普段食べている花蕾の部分より、茎のほうが栄養成分が豊富だからです。

年齢を重ねるほど体の活性酸素を打ち消す力は衰えて、まるで釘がさびていく（酸化する）ように老化物質が体内に蓄積し、免疫力が衰えます。そのため動脈硬化をはじめとする生活習慣病や、がんなどの病気にもかかりやすくなってしまうのです。つまり、体のさびつきに対抗してくれる抗酸化成分を、毎日たくさん食べることがポイント。高い抗酸化成分を持つ食材といえば、緑黄色野菜です。なかでもブロッコリーは、βカロテンとビタミンＣが豊富。さらにがん予防に効果的といわれる、抗酸化作用を高めるスルフォラファンも含まれています。優れた抗酸化パワーで免疫力をアップさせ、体のさびつきを抑えてくれます。また、食物繊維も豊富。腸内環境を整えて老廃物を排出してくれるので、肌の調子もよくなります。βカロテンは油と一緒にとると吸収力が上がるので、オリーブオイルやマヨネーズなどをかけて食べるのがおすすめです。

茎の部分は少しかたいので、外側のかたい部分をそぎ、一口大または薄切りにして花蕾の部分と一緒にゆでると食べやすくなります。冷凍ブロッコリーでも栄養成分はしっかりとれるので、常備しておくと便利です。

体がさびつくとはどういうこと？

加齢や外的要因で活性酸素が増加すると体が酸化する（さびる）原因に。機械がさびると不具合が起きるように、人の体でもさまざまな不調となってあらわれます。

がん予防にもなるスーパーフード「ブロッコリー」

【効果的な食べ方】

サラダに、肉や魚のつけ合わせに。ゆでてマヨネーズをつけて食べるだけでもOK。茎も必ず一緒に食べるのがポイント。 【注目の成分】

・βカロテン

・スルフォラファン

・食物繊維

・ビタミンC

体内の活性酸素を撃退する優れた解毒作用や抗酸化作用があり、がん予防にも効果的といわれます。

【βカロテンがさびに対抗する】

抗酸化力の強い成分といえばβカロテン。たくさん食べることで、体のさびつきに対抗します。

【食物繊維がたっぷり】

体の老化に拍車をかける便秘。ブロッコリーには便通を促す食物繊維が豊富に含まれています。

『サーモン×玉ねぎ』でいつまでも血液サラサラ

心身が健康なのは、滞りなくスムーズに血液が全身を巡り、酸素や栄養素を運んでくれるおかげ。そのためにも血液サラサラは永遠の課題で、それをかなえるのが、サーモンと玉ねぎのコンビ。

サーモンといえば、鮮やかなオレンジ色。この色はアスタキサンチンという栄養成分で、トマトのリコピンやにんじんのβカロテンと同じカロテノイドの仲間です。アスタキサンチンの活性酸素を打ち消すパワーはカロテノイドのなかでもトップクラスで、血液中にコレステロールや中性脂肪が増えるのを抑制。また、魚の油に多く含まれる、ＤＨＡ（ドコサヘキサエン酸）やＥＰＡ（エイコサペンタエン酸）も血液をサラサラにする効果が期待できます。

さらに効果を上げるために一緒に食べたいのが、玉ねぎです。玉ねぎを切ったときに目や鼻の粘膜を刺激する硫化アリルという成分には、血液の凝固を防ぎ、血栓を予防する効果があります。また、脂肪を燃焼させ、血液中のコレステロール値を下げて、動脈硬化の予防を助ける働きも。硫化アリルは薄切りや、すりおろすことで細胞が破壊されて増えます。ただし、水に溶けやすいので水にさらさず、そのまま食べるのがベスト。

注目の栄養成分サイクロアリインは、血栓を溶かして血液をサラサラにする効果があり、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞予防に。血行がよくなるので、内臓の機能が高まり、新陳代謝が活発になります。

サーモンのアスタキサンチンは抗酸化力がトップクラス

強い抗酸化作用があるアスタキサンチン。サーモンの卵であるイクラはもちろん、桜エビやエビ、カニにも含まれています。なかでもサーモンの含有量はトップクラス。

ビタミンEは細胞膜の内側、βカロテンは細胞膜の中心部で細胞膜を守るのに対し、アスタキサンチンは、中心部と表面部分の両方で守ることができる！

血液をサラサラにする最強サラダ

【出典】『1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法』著：管理栄養士 菊池 真由子