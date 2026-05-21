【老けない人がやっている 何もしなくても痩せていく体になるすごい習慣】毎日やってる行動を少し変えるだけで痩せ体質に！？

自律神経を整えればやせ体質に

自律神経は内臓の働きや代謝、体温など体のあらゆる機能を24時間体制でコントロールしている司令塔です。この自律神経が乱れると、胃腸の働きが弱まったり、代謝が落ちたりすることで体に脂肪をため込みやすくなります。

自律神経には交感神経と副交感神経があり、アクセルとブレーキの役割を果たしています。活動が活発な日中はアクセルである交感神経が優位に。心拍数や血圧が上昇して、体はいわば興奮状態です。一方、夜や就寝前のリラックス状態では、ブレーキである副交感神経が優位になり、心拍数や血圧が下がることで自然と眠りにつけます。このように、自律神経はバランスよく働くことが理想ですが、様々な原因によるストレスから、とかく乱れがち。それが太ることとも関係しています。

実際、肥満の人は副交感神経が働きにくく、腸を動かす力が低下して腸内環境が悪化している傾向があります。また、交感神経が過剰に優位になる状態が続くと、血管が収縮して血流が悪化。消化不良や体の冷えを引き起こします。その結果、新陳代謝も低下してやせにくい体になってしまいます。

乱れた自律神経を整えるには、ストレスをため込まないことが一番です。とはいえ、ストレスをゼロにするのは不可能なので、上手な解消法を見つけましょう。規則正しい生活や適度な運動、趣味を持つことなどもストレス解消に繋がります。

自律神経を整えなければやせられない！

↓

自律神経が乱れると……

↓

どちらか一方が優位になってはダメ！

やせるためには自律神経のバランスが重要。

【自律神経が体の機能を24時間コントロール】

日中の活動時は交感神経が優位になり心身が興奮状態に。夜は副交感神経が優位になりリラックスした状態に切り替わります。

毎日の習慣を変えるだけ！やせるお風呂の入り方

ゆっくりお風呂に浸かることも、体が温まって血流がよくなり、代謝を上げる効果があります。特に適温のお湯であれば、血管が拡張して血圧が下がったり、リラックス効果で自律神経が整ったりといった作用もあり、入浴には様々なメリットがあります。シャワーだけで済まさず、毎日お風呂に入って体を温めるようにしましょう。

ただし、お風呂の入り方にも気をつけておきたい点がいくつかあります。例えば、お湯の温度。熱過ぎると、反対に血圧が上昇するので注意してください。また、42度以上だと心臓や肝臓に負担がかかってしまいます。38～40度くらいのぬるめのお湯に15分程度、肩まで浸かるようにしましょう。熱くなったらのぼせ防止に、半身浴に切り替えてもいいでしょう。しっかり全身が温まったら、最後にシャワーの水で足首を冷やしてみてください。温度差で血管が刺激されて、血液を押し出すポンプの作用が高まり、血流がさらにアップします。入浴中は汗をかいて体の水分が失われるので、入浴前後は忘れずに水分補給を心がけましょう。

ちなみに、お風呂に入るのは就寝の約１時間前がベストタイミング。就寝時間になると眠りのホルモンである「メラトニン」の作用で体温が下がり、自然と眠くなります。お風呂で温まった体がちょうど冷めてくる１時間後に床につけば、メラトニンの眠り効果を十分に得ることができます。

全身浴で血流が改善して代謝が上がる

【これもおすすめ】

入浴の際には、ドラックストアなどでも購入できる「重炭酸入浴剤」を使うのがおすすめです。血管を拡張するNO（一酸化炭素）の産生を促し、血流を改善させるので、湯冷めしにくくなります。

【出典】『１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法』著：栗原毅