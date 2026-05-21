4試合ぶりの投打同時出場となった。

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ドジャース・大谷翔平（31）が日本時間21日のパドレス戦に「1番・投手」でスタメンに名を連ね、投げては5回3安打無失点4奪三振で4勝目。打っては一回、相手の先発右腕バスケスから8号先頭打者を放ち、4打数1安打1打点。投手による初回先頭打者アーチはレギュラーシーズンではMLB史上初の快挙となり、慣れ親しんだリアル二刀流で結果を残した。

これで打者として2試合連続休養（14〜15日のジャイアンツ戦）の後は22打数11安打、9打点。

どん底だった打撃が上向いたのは、ロバーツ監督が指摘するように休養が奏功したのだろう。本人は休む前から感覚をつかんでいると休養効果を否定するものの、

「選手は休んだ方がいいとは認めないもの。自分はやれると思っている」

とはロバーツ監督だ。

開幕から投手として通常のローテに入って好投しながら、なおかつ打者として常時、結果を出し続けるのは肉体的にも厳しい。そんな判断が首脳陣に働いたと、特派員のひとりがこう言った。

「ドジャースは9日のブレーブス戦から13連戦の最中。6人ローテなので先発は原則、中5日で回る。山本（27）も佐々木（24）も中5日で投げています。大谷も当初は20日のパドレス戦に登板予定だったのですが、当日はシーハン（26）を中4日で起用。大谷が中6日になったのは、疲労を考慮されたからです。打撃が復調しているため当日は投打同時出場になりますが、翌22日は試合のない移動日。投打同時出場で負担をかける代わりに、そこで休養を取らせるプランです」

ロバーツ監督は大谷の次回登板が28日のロッキーズ戦になることを明らかにしたが、それもこれも大谷の体調を危惧したうえでのことらしい。前出の特派員がこう言った。

「ドジャースは18日にブルージェイズから金銭トレードでラウアー（30）を獲得した。グラスノー（32）に続いて、スネル（33）も離脱。先発の頭数が不足しているがゆえの緊急補強ですが、そのラウアーを大谷が投げる前日の27日にあえて先発させるのは、大谷を次も中6日で起用するため。ロブレスキ（25）、佐々木、山本、シーハンはおそらく中5日になるでしょうけど、大谷に関しては二刀流の負担を考慮する方針なのです。28日のロッキーズ戦に先発した翌日は移動日、今回同様、休養になりますから」

強まる球団の意向

大谷は開幕当初、

「由伸、グラスノーらをしっかりした登板間隔で回すのが効率がいい。その中で（自分が）間延びする分には対応しやすい」

と、話していた。それもこれも、他の先発と同様に規則正しいローテで回りながら、なおかつ打者としても結果を出し続けるのは体力的に厳しい、という意識がどこかにあるからではないか。

実際、開幕から他の先発と同様のローテを回りながら、休まずに打席にも立ち続けた結果、今月上旬は5試合連続、自己ワーストを更新する25打席連続無安打と打つ方がサッパリだった。

昨年は6月からの投手復帰だったにもかかわらず、最後のプレーオフはマウンド上で肩で息をしていたほど。

「疲れがたまっているがゆえに、イメージ通り、理想とする体の使い方がしたくてもできなかった。体が言うことを聞かない状態だったのではないか」とみているのはア・リーグのスカウトだ。

ゴームズGMは19日の試合前、「ショウヘイは絶対に『休みたい』と言わない。だからこそ、こちらが（休みを）提案しなければならない。将来的に休みがプラスに作用する可能性もある。休養が有益なこともあるので、注意深くみている」と言っている。

「つまり本人が休むと言わない以上、今後は球団主導で大谷を休ませるケースが出てくるということですよ」と、前出の特派員がこう続ける。

「大谷といえども、投打でフル回転しながら、投打とも飛び抜けた数字を残し続けるのはムリ。サイ・ヤング賞を狙えるような投球を続けながらも、打者としては自己ワーストのスランプに陥った事実がそれを証明しています。今回は翌日が休みだからこその投打同時出場であって、打ち始めたからといって再び投打にフル回転させるようなら体が悲鳴を上げないとも限らない。スランプどころか、取り返しのつかないケガにつながりかねないし、だからこそ球団も首脳陣もブレーキを踏むはず。今後はますます球団や首脳陣の意向が強くなるし、とにかく試合に出続けたい大谷も思い通りにいかないケースが増えるでしょう」

調子は上向きとはいえ、打つ方で例年のような結果が出ていない以上、大谷も球団の意向に従うしかないようなのだ。

◇ ◇ ◇

大谷がどれだけ投打で異次元の活躍を見せようと、ドジャースのWS3連覇は簡単ではない。宿敵パドレスの“39億ドル”新オーナー誕生も極めて大きな障壁になるという。いったいどういうことか。●関連記事 【もっと読む】ドジャース黄金時代に暗雲のワケ では、それらについて詳しく報じている。