37歳・松坂桃李、20年前は進路に悩み「悶々とした時間を過ごしていた」 現在は目標がはっきり
俳優の松坂桃李（37）が21日、都内で行われた『タイガー魔法瓶土鍋炊飯器20周年新フラッグシップ発表会』に登場した。松坂が自身の20年前を振り返り、当時の悩みを明かした。
【写真】楽しそう…！満面の笑みでおにぎりを握る松坂桃李
松坂は、今回発表された土鍋炊飯器20周年記念モデル「土鍋ご泡火（ほうび）炊き JRT-A100」の新CMに出演。今日からWEBにて先行公開され、6月21日からテレビCMとして全国で放送される。
“20周年”にちなみ、「20年前の自分」について話が及ぶと、「17歳の頃か…。大学の進路で悩んでいた時期ですね。何を目指すべきなのか、自分は何がやりたいのか、でもやりたいことがパッと出てこないなみたいな、煮え切らないような悶々とした時間を過ごしていた気がします」と振り返る。
現在は「目標もはっきりしていますし、やらなければいけないことも明確です。高校生の頃よりはいろんなものがはっきりと見えている感じはあります」と語った。
20年前の自分に伝えるとするならば「あいさつをしっかりすることと、先輩を敬う気持ちを持つこと」という松坂。「それらを全て継続していければ、何も変わったことをする必要はないと伝えたいですね」と、両親から教わったという礼儀について話す。「この仕事をして改めて思います。当たり前なことですが、意識してやり続けることが大事だと思います」と大切にしていることを語った。
【写真】楽しそう…！満面の笑みでおにぎりを握る松坂桃李
松坂は、今回発表された土鍋炊飯器20周年記念モデル「土鍋ご泡火（ほうび）炊き JRT-A100」の新CMに出演。今日からWEBにて先行公開され、6月21日からテレビCMとして全国で放送される。
現在は「目標もはっきりしていますし、やらなければいけないことも明確です。高校生の頃よりはいろんなものがはっきりと見えている感じはあります」と語った。
20年前の自分に伝えるとするならば「あいさつをしっかりすることと、先輩を敬う気持ちを持つこと」という松坂。「それらを全て継続していければ、何も変わったことをする必要はないと伝えたいですね」と、両親から教わったという礼儀について話す。「この仕事をして改めて思います。当たり前なことですが、意識してやり続けることが大事だと思います」と大切にしていることを語った。