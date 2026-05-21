矢井田瞳、現在は高校生のママも…生放送で見せた姿に視聴者驚き「時の流れ止まってる！」「異様に若く見える」
シンガー・ソングライターの矢井田瞳（47）が21日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。デビュー当時から変わらぬ姿がSNS上で話題を集めた。
【写真】本当に47歳?? 視聴者も驚いた矢井田瞳の現在の姿
この日は「平成の音楽事情語り尽くし＆ヒットソング生披露SP」と題し、矢井田は、島谷ひとみとともに番組出演。平成の音楽シーンを語り尽くした。
番組冒頭では、木曜レギュラーのKEY TO LIT・佐々木大光のドラムとともに名曲「My Sweet Darlin'」を披露。また2000年にメジャーデビュー、昨年には25周年を迎えたことなどが紹介されたほか、現在は高校生の娘を育てるママとして奮闘していることも伝えられた。
平成の音楽シーンをけん引した矢井田の現在の姿に視聴者からは「時の流れ止まってる！」「47歳だけど以前よりかわいくなっとる」「異様に若く見える」「見た目全然変わってないやん」との反響が寄せられた。
矢井田は1978年7月28日生まれ、大阪府出身。2000年5月、関西地区限定シングル「Howling」でインディーズデビュー。同年7月、Maxiシングル「B’coz I Love You」でメジャーデビューを果たす。以降、「my sweet darlin’」や、「Look Back Again ／ Over The Distance」などヒット曲を生んだ。プライベートでは2007年7月に結婚、09年10月に第1子を出産した。
【写真】本当に47歳?? 視聴者も驚いた矢井田瞳の現在の姿
この日は「平成の音楽事情語り尽くし＆ヒットソング生披露SP」と題し、矢井田は、島谷ひとみとともに番組出演。平成の音楽シーンを語り尽くした。
番組冒頭では、木曜レギュラーのKEY TO LIT・佐々木大光のドラムとともに名曲「My Sweet Darlin'」を披露。また2000年にメジャーデビュー、昨年には25周年を迎えたことなどが紹介されたほか、現在は高校生の娘を育てるママとして奮闘していることも伝えられた。
矢井田は1978年7月28日生まれ、大阪府出身。2000年5月、関西地区限定シングル「Howling」でインディーズデビュー。同年7月、Maxiシングル「B’coz I Love You」でメジャーデビューを果たす。以降、「my sweet darlin’」や、「Look Back Again ／ Over The Distance」などヒット曲を生んだ。プライベートでは2007年7月に結婚、09年10月に第1子を出産した。