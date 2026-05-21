【5・21から】「これからの時期にぴったり」…どうとんぼり神座、人気限定ラーメンが再登場 麺増量も可能
ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」は、人気の期間限定ラーメンが再登場する40周年企画「かむ博」第2弾を5月21日からスタートする。
【写真】夏の期間限定メニューでNo.1人気…『さっ晴り牛とろ玉ラーメン』
過去3年間で販売された夏の期間限定メニューでNo.1販売数を記録したという『さっ晴り牛とろ玉ラーメン』を、6月30日まで期間限定で販売する。
『さっ晴り牛とろ玉ラーメン』は、冷たいしょうゆベースのスープに甘辛い牛肉のしぐれ煮と、とろろ、卵黄を乗せ、さっぱり食べられる、見た目も鮮やかな一品。値段そのまま、麺を1.5玉に増量することも可能。
「じめっとして蒸し暑くなってくるこれからの時期にぴったりな、あっさり食べられて胃にも優しいヘルシーな一杯をぜひご賞味ください」と呼びかける。
■『さっ晴り牛とろ玉ラーメン』メニュー概要
【販売期間】2026年5月21日（木）〜 6月30日（火）
【販売店舗】全店（※一部新店を除く）
【価格】1210円〜（※同価格で麺1.5玉に増量可能）
※価格は店舗により異なる
※全て税込価格
※写真はすべてイメージ
【写真】夏の期間限定メニューでNo.1人気…『さっ晴り牛とろ玉ラーメン』
過去3年間で販売された夏の期間限定メニューでNo.1販売数を記録したという『さっ晴り牛とろ玉ラーメン』を、6月30日まで期間限定で販売する。
『さっ晴り牛とろ玉ラーメン』は、冷たいしょうゆベースのスープに甘辛い牛肉のしぐれ煮と、とろろ、卵黄を乗せ、さっぱり食べられる、見た目も鮮やかな一品。値段そのまま、麺を1.5玉に増量することも可能。
■『さっ晴り牛とろ玉ラーメン』メニュー概要
【販売期間】2026年5月21日（木）〜 6月30日（火）
【販売店舗】全店（※一部新店を除く）
【価格】1210円〜（※同価格で麺1.5玉に増量可能）
※価格は店舗により異なる
※全て税込価格
※写真はすべてイメージ