ネコからモテモテになる“コーラ”!? ネコカフェで検証すると…いつも無反応なネコたちに変化が

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

5月21日（木）放送の同番組では、「話題の『またたびコーラ』でネコにモテる!?」や「京都動物愛護センターの挑戦」などを特集する。

【写真】隠れているネコも興味津々!? 話題の“またたびコーラ”を検証

SNSで「ネコにモテる人間になれるかも」と一晩で17万アクセスを記録した話題の飲料「またたびコーラ」を徹底調査。

人間には漢方としてなじみ深い「またたび」を配合したクラフトコーラは、はたして本当にネコを引き寄せるのか？

ネコカフェでの緊急検証では、普段はドリンクに無反応なネコたちが次々とスタッフに歩み寄り、クンクンと興味津々な様子。

ネコと仲良くなりたい人必見の驚きの調査結果が明らかになる。

◆殺処分激減 京都動物愛護センターの挑戦

番組MCの森千晴がネコいぬのリアルな現場を取材するシリーズ。

今回は、10年で殺処分数を10分の1にまで減少させた「京都動物愛護センター」の最前線へ。

5年間収容されながら人慣れを目指す元野犬や、飼育放棄された「噛みつき犬」が少しずつ心を開いていくトレーニングに密着。

さらに、春になると次々と運ばれてくる「乳飲み子」たちの小さな命を繋ぎ止めるための、職員やミルクボランティアによる献身的なケアを森千晴も体験する。

殺処分ゼロを単なる目標に終わらせない、現場の地道な努力を追う。

このほか番組では、日本全国の働くワンちゃんを直撃する企画「ワークワン」で、牧場で大活躍のワークワンが紹介される。