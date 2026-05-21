2026年にディズニープラス スターにて配信されるチ・チャンウクと今田美桜のW主演ドラマ 『メリーベリーラブ』にナム・ユンスが出演することが発表された。

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本作は、美しく自然豊かな島を舞台に、国境を越えた甘酸っぱい恋を描く“農業ロマンティックコメディ”。ウォルト・ディズニー・ジャパン、日本テレビ、そして『愛の不時着』や『涙の女王』、映画『パラサイト 半地下の家族』などを手がけてきたCJENMによる日韓共同プロジェクトによって製作され、監督は『セマンティックエラー』のキム・スジョン、脚本は『離婚保険』などのイ・ジェユンが手がける。

一夜にして全てを失った韓国の空間プランナーのイ・ユビンを『あやしいパートナー～Destiny Lovers～』や『捏造された都市』などのチ・チャンウク、イチゴ栽培に励む若き農業女子・白浜夏凛を 実写版『東京リベンジャーズ』、NHK連続テレビ小説『あんぱん』などの今田がそれぞれ演じ、W主演を務める。

ペクサン芸術大賞の新人賞にもノミネートされたナム・ユンスが演じるのは、ふたりの良きサポーターとなっていく自由なワーホリ男子パク・クナム。劇中ではクナムと日本人女性との恋も描かれる。

ナム・ユンス（パク・クナム役）コメント初めまして。ドラマ『メリーベリーラブ』でパク・クナム役を演じる俳優のナム・ユンスです。 私が演じるクナムは、純粋で自由な魂の持ち主ですが、恋愛においては真面目な一面もある魅力的なキャラクターです。私にとっても新しい姿をお見せするキャラクターですので、ぜひ楽しみにしてください。特に今回の作品では日本語のセリフが多かったため、うまく表現できるように一生懸命準備しました。日本の視聴者の皆様にその努力が少しでも伝われば嬉しいです。『メリーベリーラブ』は日韓合作ドラマということで、両国のスタッフや俳優の方々と息を合わせながら撮影したことは、とても新鮮で魅力的な経験でした。皆さんが互いに配慮し合い、最善を尽くしてくださったおかげで、楽しく撮影に臨むことができました。このように心を込めて準備した『メリーベリーラブ』！！私自身も大きな期待とときめきを抱いています。日韓両国はもちろん、世界の視聴者の皆様の温かいご声援とご関心をよろしくお願いいたします。（文＝リアルサウンド編集部）