城南進学研究社<4720.T>が反発している。２０日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高５７億３１００万円（前期比２．０％増）、営業利益１億４２００万円（同８３．７％増）、最終利益８４００万円（前期４００万円）と大幅増益を見込むことが好感されている。なお、年間配当予想は前期比２円減の５円としている。



学習塾事業の深化を進めるほか、学習塾に続く第２の柱として保育園事業の成長を目指す。なお、２６年３月期決算は、売上高５６億２１００万円（前の期比０．１％減）、営業利益７７００万円（前の期２億３０００万円の赤字）、最終利益４００万円（同４億２０００万円の赤字）だった。



同時に、埼玉県及び東京都で小規模保育園４園を運営する吉祥（埼玉県新座市）の全株式を５月２６日付で取得し子会社化すると発表しており、これも好材料視されている。取得価額は非開示。同件による今後の業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS