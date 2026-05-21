「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日正午現在でフジクラ<5803.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



２１日の東証プライム市場で、フジクラが６日ぶりに急反発。同社は１４日後場に決算発表を行い、２７年３月期連結最終利益は前期比０．７％減の１５６０億円となる見通しを公表した。これを嫌気した売りで、株価は１４日高値７９３３円から２０日安値４１５６円まで５割近い急落を演じた。１９日には今後３カ年の中期経営計画を発表し、２９年３月期の連結営業利益３１５０億円（２７年３月期見通しは２１１０億円）などの目標を掲げたが、同計画に対しても、市場の期待には達していないとの見方が広がった。ただ、株価急落で値頃感も生じており、下値にはリバウンド狙いの買いも流入している様子だ。



出所：MINKABU PRESS