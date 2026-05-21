マイクロアド<9553.T>が４営業日ぶりに反発している。同社はきょう、提携関係にある香港のエタニティエックス・マーケティング・テクノロジーが持つインドネシア人の旅行予約データを活用し、新たに訪日インドネシア観光客を対象とした日本企業向けのインバウンドプロモーションサービスの提供を開始したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。



サービス開始に伴い、ジェーシービー（東京都港区）のインドネシア現地子会社が採用。同社は訪日インドネシア観光客向けインバウンドプロモーションの商品力強化に努めるとともに、今後もアジア圏におけるネットワークを拡充し、企業のインバウンドマーケティングにおける課題解決を支援するとしている。



出所：MINKABU PRESS