鳥取の大空が歓声に包まれる特別な1日がやってきます。2026年5月24日（日）、航空自衛隊美保基地で「令和8年度美保基地航空祭」が開催されます。今年は、圧倒的な人気を誇る「ブルーインパルス」の展示飛行に加え、美保基地ならではのC-2輸送機やKC-46A空中給油機といった大型機による大迫力のフライト、さらには政府専用機B-777の地上展示など、見どころが目白押しです。

周辺道路の交通渋滞が毎年課題となるこのイベントですが、今年はJR境線で始発から夕方にかけて特別ダイヤを実施し、大幅にアクセス性が向上します。本記事では、イベントのタイムテーブルやプログラム、アクセス情報などをお届けします。

ブルーインパルス飛来！「令和8年度 美保基地航空祭」の注目プログラム

日本海に面した美保基地は、第3輸送航空隊が所在し、各種輸送機や空中給油機が配備されている重要な拠点です。

開催概要と入場方法

2026年「美保基地航空祭」の開催日時は、5月24日（日）の9:00〜15:00まで（開門は8:30）。入場無料で、誰でも事前の申し込みなしで自由に基地内へ入場することができます。ただし、入場時には安全確保のための手荷物検査が実施されます。

・日時：2026年5月24日（日）9:00 〜 15:00（開門 8:30）

・入場料： 無料・事前申し込み不要（入場時に手荷物検査あり）

大迫力の飛行展示スケジュール

航空祭の目玉となる飛行展示プログラムの予定時刻は以下の通りです。

・9:00〜9:03 C-2・KC-46A オープニングフライト

・9:30〜9:45 C-2 エアショーパターン

・10:20〜11:00 ブルーインパルス 展示飛行（ウォークダウンは9:45から）

・11:15〜11:30 F-15戦闘機

・12:30〜12:45 大型輸送ヘリコプターCH-47JA

・13:15〜14:38 午後帯にはKC-46AやC-2、F-2支援戦闘機による編隊飛行

地上展示と充実の常設イベント

地上展示では、航空自衛隊の様々な機体（B-777政府専用機、KC-767、C-130H、U-4、U-680A、T-4、T-7、T-400など）だけでなく、陸上自衛隊のCH-47JA、海上自衛隊のP-1やUS-2、海上保安庁のDHC-8やAW-139といった多彩な航空機が一堂に会します。

また、キッズトレインやC-2輸送機の機内展示、消防車両展示、地域物産展など、ファミリーで1日中楽しめる常設イベントも充実しています。

2026 美保基地航空祭のパンフレットより （図：航空自衛隊 美保基）

【参考】2026年度ブルーインパルス展示飛行スケジュールを公開！全22か所、東京マラソン2027や横浜「GREEN EXPO」上空へも（※2026年4月掲載） https://tetsudo-ch.com/13025938.html

JR西日本 境線は始発から特別ダイヤに！

美保基地周辺は大変な交通渋滞が予想されるため、公共交通機関の利用が強く推奨されています。これに合わせてJR西日本は、イベント当日の5月24日（日）に境線（米子⇒境港）で始発列車〜夕方時間帯にかけて特別ダイヤが運行されます。

JR境線の特別ダイヤ（米子発⇒米子空港着）

米子から会場最寄り駅の米子空港駅までは約30〜40分。当日は通常の時刻とは大きく異なる特別ダイヤで運行されます。午前の下り列車の運行例は以下の通りです。

・米子 6:18発⇒米子空港 6:52着

・米子 6:58発⇒米子空港 7:32着

・米子 7:30発⇒米子空港 8:10着

・米子 8:18発⇒米子空港 8:48着

・米子 8:49発⇒米子空港 9:27着

（以降、夕方まで特別ダイヤでおおむね30〜40分間隔で運転）

臨時列車の運行情報（図：JR西日本）

駅混雑を避けるための「帰りルート」のコツ

イベント終了後の帰宅時は駅の混雑が予想されます。そのため、JR西日本および美保基地からは、米子・後藤方面へ向かう方は「米子空港駅」を、境港方面へ向かう方は「中浜駅」を利用するよう案内されています。

乗車方向によって利用する駅を分けることで、スムーズな乗車が可能になります。

車で来場する場合の駐車場ルールと注意点

周辺の渋滞が予想されるため公共交通機関が推奨されていますが、どうしても車での来場が必要な場合、一般向け駐車場は「基地南駐車場」と「431沿い駐車場」の2ヶ所が用意されています。駐車場は午前7:00に開場予定ですが、14:30以降は入場できなくなります。

また、両駐車場ともに米子方面からの「左折入場のみ」、退場時も「左折退場のみ」となっていて、境港方面からの右折入場や右折退車はできません。なお、基地南駐車場から会場までは無料シャトルバスでの移動となります（徒歩・自転車は不可）。

アクセスMAP（図：航空自衛隊 美保基）

空も鉄も熱い！美保基地航空祭ならではの魅力

大型機が主役！美保基地だからこその大迫力

美保基地の航空祭は、なんといってもC-2輸送機やKC-46Aといった「大型機」の迫力を間近で体感できるのが最大の魅力。戦闘機とは一味違う、重低音を響かせて空を舞う巨体の編隊飛行や、広大な機内展示は、他ではなかなか見ることができません。

混雑の緩和に「境線」フル稼働の一日

そして鉄道ファンにとっても見逃せないのが、境線の特別ダイヤです。

米子空港の滑走路に隣接するユニークなロケーションを走る境線は、普段はのんびりとしたローカル線ですが、この日ばかりはキハ40系気動車などがフル稼働し、多くの乗客を運びます。特別な行き違いや、多客期ならではの活気ある鉄道风景を観察できる絶好の機会でもあります。

飛行機と鉄道、それぞれの「非日常」を一度に味わえる美保基地航空祭。初夏の日本海の風を感じながら、ダイナミックな空と鉄の競演を楽しんでみてはいかがでしょうか。お出かけの際は、事前にJR西日本のスマートフォンアプリ「WESTER」などで最新の運行情報をチェックすることをおすすめします。

（画像：美保基地のHPより / JR西日本）

鉄道チャンネル編集部

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