開催：2026.5.21

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 1 - 2 [ブルージェイズ]

MLBの試合が21日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとブルージェイズが対戦した。

ヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラー、対するブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージで試合は開始した。

7回表、9番 アンドレス・ヒメネス カウント3-2から押し出しの四球でブルージェイズ得点 NYY 0-1 TOR、2番 ウラジーミル・ゲレロ 初球を打ってライトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 NYY 0-2 TOR

9回裏、5番 ポール・ゴールドシュミット 4球目を打ってピッチャーゴロ 3塁ランナーは本塁へでヤンキース得点 NYY 1-2 TOR

試合は1対2でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのトレイ・イェサベージで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はヤンキースのキャメロン・シュリトラーで、ここまで6勝2敗0S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、2勝1敗6Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.223となっている。

ここまでヤンキースは30勝20敗で4.0ゲーム差の（ア・リーグ）東地区2位。一方ブルージェイズは22勝27敗で11.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-21 13:36:33 更新