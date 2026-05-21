目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』坂本家の“家族愛”が詰まった新場面カット＆オフショ4点解禁

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目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』より、大ヒット御礼として新場面カットとオフショットが解禁。坂本家の“家族愛”が詰まった心温まるシーンが到着した。

■目黒が「愛情がこもっていたので」と、おにぎりを完食したという裏話のあった場面写真も

愛する家族との平和な日常を守るため、襲い来る敵と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリー『SAKAMOTO DAYS』。鑑賞後のお客様からは「アクションと日常を描いたギャップがほっこりする！」と、アクションだけでなく、坂本（目黒蓮）の命懸けで守りたい【坂本家の日常】についても多くの感想が寄せられている。

これまでアクションメイキングPVなどが解禁され、大迫力のアクションの数々が大きな話題を呼んでいたが、本作のもうひとつの魅力とも言える、心温まる【坂本家の日常】を映し出した新場面カットとオフショットを大公開。

初解禁となったカットは、坂本の妻・葵（上戸彩）が愛情を込めて作った唐揚げや餃子、肉じゃがといった彩り豊かな家庭料理の数々が並ぶ食卓を“家族”みんなで囲む様子や、ケガをしたシン（高橋文哉）に坂本の娘・花（吉本実由）が絆創膏を貼ってあげる場面など、殺し屋を引退し、坂本商店の店長として生きる坂本とその家族の穏やかな“日常”。

また、先日行われた初日舞台挨拶で撮影時の印象的な出来事として横田より披露され話題になったのが、花を演じた吉本が握ったおにぎりに関するエピソード。上戸から、手に少し水をつけて握ることを教わった吉本が本番に握ったおにぎりが、“手に水をたくさんつけていてびしょびしょだった”ことが明かされたが、目黒は「愛情がこもっていたので」とそのおにぎりを完食したという、娘を溺愛する坂本の一面を彷彿とさせる撮影時の裏話があった。

まさにその裏話の一幕である、花が坂本のために葵とおにぎりを握っているシーンも到着！ 【日常×非日常】が鮮やかに融合する本作ならではの、温かくて微笑ましい名シーンを劇場で楽しもう。

“超絶バトル×日常” ―いまだかつてないギャップが日本を、世界を撃ち抜く新時代のハイブリッドアクションエンターテインメント大作、大ヒット上映中。

■作品情報

『SAKAMOTO DAYS』

2026年4月29日（水・祝）公開

原作：鈴木祐斗『SAKAMOTO DAYS』（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）

出演：目黒蓮

高橋文哉 上戸彩

横田真悠 塩野瑛久 渡邊圭祐

桜井日奈子 安西慎太郎 ／ 戸塚純貴

八木勇征 生見愛瑠

北村匠海

小手伸也 宅麻伸 ムロツヨシ 佐藤二朗

加藤浩次 津田健次郎

志尊淳

脚本・監督： 福田雄一

主題歌： Snow Man 「BANG!!」 (MENT RECORDING)

製作幹事： エイベックス・ピクチャーズ

制作プロダクション： CREDEUS

配給：東宝

(C)鈴木祐斗／集英社 (C)2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会

■【画像】坂本家の“家族愛”が詰まった『SAKAMOTO DAYS』新場面カット＆オフショ

■関連リンク

作品サイト

skmtdays-movie.jp