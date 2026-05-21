HANAモモカのナチュラルメイク姿に「上品」「綺麗すぎる」「こっちの雰囲気も好き」と反響、高身長が際立つルイ・ヴィトンコーデ披露

【写真＆動画】HANAのモモカが上品にルイ・ヴィトンを着こなす『Harper’s BAZAAR』デジタル限定カバー／ムービー／表紙

HANA（ハナ）のMOMOKA（モモカ）が、 Louis Vuitton（ルイ・ヴィトン）の最新ルックを上品に着こなす姿が公開され、「綺麗すぎる」「美人」などの声が上がっている。

■パンツスタイルからロングブーツ×ミニスカートまで着こなすMOMOKA

『Harper’s BAZAAR』（ハーパーズ バザー）の7・8月合併号（5月20日発売）で、初のソロ表紙を飾るモモカ。この度公開されたデジタル限定カバーでは、ブロンドのボブヘアを耳にかけ、少しだけ前に垂らしたヘアスタイルで登場した。

約170センチの高身長を活かして、パールが花びらのようにきらめく丸いボタンがアクセントの黒ショートジャケットと、黒のクロップドパンツを着こなしている。首元から白いリボンを覗かせ、ヴィトンの小さなバッグを手に、ピンクの花に囲まれた空間に佇んだ。

他にも、サーモンピンクのノースリーブワンピース、パフスリープがポイントになったショートジャケットにミニスカート、そして白のロングブーツを合わせたルックなど、クラシックさとスポーティなムードが漂うルイ・ヴィトンの最新ルックを着こなすムービーも公開された。

艶やかな唇とピンクをポイントにしたナチュラルメイクも新鮮な印象を放ったモモカ。SNSには「かわいすぎる」「こっちの雰囲気も好き！」「美人」「綺麗すぎる」「美人さんが際立つナチュラルメイクが素敵」「上品なコーデもお似合い」「身長が高いからモデルさんもお似合い」「HANAのときとは違う表情が見られてうれしい」など、様々な反響が寄せられている。

■『Harper’s BAZAAR』7・8月合併号表紙（HANA・MOMOKA）