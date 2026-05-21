21日13時現在の日経平均株価は前日比2128.71円（3.56％）高の6万1933.12円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1189、値下がりは348、変わらずは26と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を804.53円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が296.87円、東エレク <8035>が243.37円、イビデン <4062>が151.18円、キオクシア <285A>が128.12円と続く。



マイナス寄与度は83.67円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が19.11円、バンナムＨＤ <7832>が13.17円、ＫＤＤＩ <9433>が11.06円、ＳＯＭＰＯ <8630>が10.96円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、電気機器、ガラス・土石、銀行と続く。値下がり上位には鉱業、保険、海運が並んでいる。



※13時0分2秒時点



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