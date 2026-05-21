歌手の長渕剛（69）の最新ショットに、ファンから驚きの声が寄せられている。

【映像】ファン衝撃の最新ショットや長渕剛と孫の2ショット

これまでもInstagramで、愛車の1962年式「シボレー・コルベットC1」に乗る姿や、ミュージシャンの長男・WATARU（37）との親子ショットなど、日常について発信してきた長渕。2025年5月の投稿では、ステージ上で孫のLalaちゃんを抱っこする姿を公開し、「カッコよすぎなじぃじ」「Lalaちゃん可愛い！世界一のじぃじをもって幸せだね」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

最新ショットにファン衝撃

2026年5月19日の更新では、「来たあーーっ!!奄美大島から島バナナが飛んできたあーーっ!!」「いいぞ、いいぞ！夏のバナナ！ツアー前恒例の合宿トレーニング突入!!質の良い筋肉に変えてステージへ向かおう!!」とコメントし、大きな二の腕が印象的な最新ショットを公開した。

この投稿には、「バナナもすごいですが、何ですかその腕は」「腕太っ！！」「相変わらずすごい筋肉」など、長渕の筋肉に多くの驚きの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）