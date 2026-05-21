演歌歌手の松前ひろ子が２１日、都内で、４月２１日発売の新曲「片恋文／ひろ子抄」の発表会に出席し、大腸がんを患っていることを初公表した。イベントでは、杖をついた状態で歌唱。報道陣を気遣って一人一人にあいさつするなど、気丈にステージをこなした。

松前は新曲発売から１カ月が経過し、イベント実施となった理由について「本来ならば必ず発売前に発表会をしておりますが、順番が変わりまして、３月に大腸がんと言われて真っ暗になりました」と公表。４月１５日に手術を受け、発売日の同２１日に退院。発見時の大腸がんはステージ１だったといい、抗がん剤の治療もしなかったという。「１年に１回、３年に１回は健康診断を受けてください。早い発見が一番です」と呼びかけた。

新曲は両Ａ面シングルで、愛弟子である演歌歌手の三山ひろしが「中村心一」というペンネームで作詞作曲、初プロデュースを務めた。三山は「“お母さん”のために曲をプレゼントしたかった」とプロデュース経緯を明かし、松前も「今から新曲を頑張りたい。しっかりと歩き続けます。１カ月遅れですけど、スタートします」と意気込んだ。