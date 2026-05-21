敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放つなど、4打数1安打1打点。投げては5回88球を投げ、3安打2四球無失点。チームは4-0で勝利し、大谷は今季4勝目を挙げた。パドレスのクレイグ・スタメン監督は大谷に脱帽した。

初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォーシームを強振。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）の打球は中堅フェンスを越える8号となった。

その裏、投手としてマウンドに上がった大谷は2三振を奪って三者凡退に抑えた。最後は98.7マイル（約158.8キロ）のフォーシームで3番シーツを空振り三振に斬った。3回までは9人連続でアウトを重ね、4回は2死一、二塁のピンチもボガーツを中飛に。5回は1死満塁の大ピンチを迎えたが、外角低めへのスイーパーでタティスJr.を併殺打に打ち取った。5回無失点で降板し、規定投球回に届かずも防御率は「0.73」となった。

試合後、会見でスタメン監督は大谷について尋ねられ「良いピッチャーだ。厳しい戦いになることは分かっていた。最高の相手と戦うのはいつだって楽しい」と振り返った。大谷が5回で降りたのは今季初と聞かされると「それを勝利とみなすのは難しいね。メジャーリーグでは最終的にスコアボードでリードしているかどうかが重要だ」と続けた。



（THE ANSWER編集部）