女優のアリエル・ウィンターが先日、俳優のルーク・ベンワードと破局したことを受け、ドラマ「モダン・ファミリー」で姉弟役を演じた俳優のノーラン・グールドと同居を始めたという。



【写真】ベタベタだったのに…アリエル・ウィンターとルーク・ベンワード

2022年からナッシュビルでルークと同棲していたアリエルが現在、同ドラマで弟役を演じていたノーランとロサンゼルスで暮らしていることを明かした。



ピープル誌に、アリエルは「ノーランと一緒に家を借りているの」「『モダン・ファミリー』をリブートしないのかってよく聞かれるけど、私とノーランは現実世界でルームメートってわけ」「ちょっとした『モダン・ファミリー』のリブートになっている。私たち2人だけだけどね。だから彼とは毎日会ってる」と話す。



そんな共同生活はドラマ並みに楽しいそうで、「正直言って、2人で(リアリティ番組)『Temptation Island』とかを見ているとすごく楽しい」「『世間が面白がるかも』って思ったから、同居を公表することにしたの」



そんなアリエルは2020年に放送終了を迎えた同ドラマのキャストとは、実際に家族のような強い絆で結ばれていると以前のインタビューでも明かしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）