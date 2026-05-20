【東京都渋谷区】文化学園大学服装学部ファッションクリエイション学科が、ファッションショーを開催



文化学園大学服装学部ファッションクリエイション学科は、6月12日(金)〜14日(日)の期間、第41回ファッションショー「異鳴調(いめいちょう)」を同学の遠藤記念館大ホールで開催する。入場無料だ。

このファッションショーは、大学におけるファッション教育の先駆けとして、62年の歴史をもつ同学科の象徴的なイベントのひとつ。70体をこえる衣装とそれを際立たせる演出を観てみよう。

企画や演出など、学生がすべてを手掛けるショー

[caption id="attachment_1614504" align="aligncenter" width="600"] 2025年度開催「ファッションショー40年のあゆみ」展より[/caption]

服装学部ファッションクリエイション学科では、前身の文化女子大学家政学部の頃より、4年次に学びの集大成の一つとしてファッションショーを開催している。



企画からデザイン、製作、モデル、演出などのすべてを学生が手掛けるこのショーは、学内はもとより、各種メディア、またアパレル企業の人々からも毎年高い評価を得ているという。

第41回ファッションショー「異鳴調」について



今回、第41回ファッションショー「異鳴調」を開催。「異なる経験と感覚を持つ私たち。そこから生まれる輪郭のない感情。自分の中に眠っていた感情を呼び覚まし、共鳴しあう。その先にある新たな気づきを得る。」としている。

学科公式SNSでは、︎製作風景や学生スナップを更新中。InstagramやTikTokをチェックしてみて。

また、ショーの全編を、後日映像でも観ることができる。配信開始日は6月26日(金)。

服装学部ファッションクリエイション学科について

クリエイションの理論と技術を基礎から応用まで横断的に学び、新しいファッションを生み出す。

服装学部ファッションクリエイション学科は、「服づくり」を基礎から学び、2年次以降は、デザイン、テクニック、サイエンスの3つのフィールドから、興味や進路に合わせて自分だけのカリキュラムを設定できることが特長だ。

「ファッションのBUNKA」として定評のある文化学園大学において、ファッションクリエイション学科のルーツは家政学の被服・服装分野にある。デザインや縫製、アパレル生産の分野のみならず、繊維や衣環境、人間工学まで幅広い学びの環境が整っている。卒業生はアパレル・ファッション業界にとどまらず、エンターテインメント、繊維産業、教育分野など、さまざまな業界で学びを活かして活躍している。



アパレルの生産工程を実践的に学べる施設も用意。



素材を知ることでファッションの「総合力」を高める。



4年次は学生それぞれのテーマで卒業研究に取り組む。



オートクチュール、舞台衣装、スポーツウエア、ブランド企画、デザイン表現、機能性の追求など、学びながら自身のめざす「服づくり」を確立するカリキュラムを展開している。

各界に卒業生を輩出している文化学園大学



文化学園大学は、文化女子短期大学として1950年に開学し、70年をこえる歴史と伝統をもとに服装学・生活造形学のパイオニアとして独自の教育理念を培ってきた。

2011年に「文化学園大学」と校名を変更し、翌2012年から男女共学の教育をスタート。様々な文化・情報の発信地に隣接する新宿新都心のキャンパスは、約3,300人が学ぶ国際的都市型大学として各界に卒業生を輩出している。

この機会に、第41回ファッションショー「異鳴調」に足を運んでみては。

■第41回ファッションショー「異鳴調」

日時：6月12日(金)開演14:10、16:10、18:50、13日(土)開演12:40、15:00、14日(日)開演12:00、15:00

※ 開演30分前開場、公演時間約30分

会場：文化学園遠藤記念館大ホール

住所：東京都渋谷区代々木3-22-1

詳細：https://bwu.bunka.ac.jp/info/2026/04/29810

文化学園大学服装学部ファッションクリエイション学科 公式Instagram：https://www.instagram.com/fashion_bunka_univ/

文化学園大学服装学部ファッションクリエイション学科 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@fashion_bunka_univ

(ソルトピーチ)