【茨城県那珂市】ミニシアター・あまや座で国内外15冠の短編映画『器』上映！初日と2日目に舞台挨拶も



6月6日(土)より、茨城県那珂市のミニシアター「あまや座」にて、舌がんを経験した主演女優×人気特撮シリーズ俳優の監督×茨城県出身15歳俳優による、国内外15冠の栃木発短編映画『器(うつわ)』を1週間上映！

6月6日(土)・7日(日)には、舞台挨拶も行われる予定だ。

栃木でオールロケ撮影された、静かで小さな再生の物語

自らの舌がん経験を作品に昇華した主演女優・中島淳子さん、『仮面ライダーアギト(2001年)』の尾室隆弘役で知られる俳優・柴田明良さんが監督、そして茨城県出身の15歳の俳優・高木美嘉さんがメインキャストとして出演する、短編映画『器』。

栃木県益子町・茂木町・真岡市でオールロケ撮影された、声を失いかけた女性と、行き場のない姉妹が出会い、互いの人生の新たな光になるストーリーだ。



不妊治療、二度の流産を経て、夫婦ふたりの人生を歩みはじめた矢先、妻が舌がんを患う。図書館での読み聞かせを生きがいにしていた彼女は、声を奪われ、子どもたちとの時間も失った。ふとしたきっかけで育児放棄された姉妹と出会い、再び言葉とつながるための、静かで小さな再生の物語となっている。

出演者＆監督について



主演・篠崎美和役の中島淳子さんは、神奈川県出身。映画『釣りバカ日誌10』『学校3』(山田洋次監督)、テレビドラマ『独身生活』『君が教えてくれたこと』『フレンズ』などにレギュラー出演しており、CM『マクドナルド』『養命酒』にも出演している。

自身の舌がん経験をもとに、映画『器』では声を失いかけた主人公・篠崎美和を演じた中島さん。実体験に裏打ちされた繊細な演技が、国内外の映画祭で高い評価を受けている。



安藤若菜役の高木美嘉さんは、茨城県出身、2010年生まれの15歳。茨城県内の高校に通う現役高校生だ。

2014年から子役として活動を開始し、映画・テレビ・CMなど80作品以上に出演。映画『夜明け』(2019年・広瀬奈々子監督)成田あさ役、CM『ECCジュニア』『AOKI』、NTTドコモ、日本ユニシス、星野リゾートなど、大手企業案件にも多数出演している。

映画『器』では安藤若菜役を演じ、第4回沖縄NICE映画祭で、初の個人演技賞となる俳優賞を受賞した。



安藤修司役を演じ、監督・脚色も務めた柴田明良さんは、栃木県出身で、1994年に俳優デビュー。『仮面ライダーアギト』(2001年・テレビ朝日)の尾室隆弘役／G3マイルドとして広く知られ、『仮面ライダージオウ』(2019年)では同役として再出演を果たした。

Netflix『THE DAYS』、Disney+『七夕の国』、Amazon Prime『推しの子』など話題作にも多数出演。現在大ヒット公開中の仮面ライダー25周年記念作品『アギト―超能力戦争―』にも、尾室隆弘役でメイン出演している。

国内外15映画祭で様々な賞を受賞



『器』は、第5回MBTみんなで守るいのちの映画祭 最優秀作品賞(グランプリ)、第17回日本映像グランプリ2025 優秀作品賞、Bangkok Movie Awards バンコク映画批評家協会賞 Short Film部門(タイ)、Hollywood Best Indies Film Awards Best Drama(アメリカ)、Festival Napoleon Award Winner(フランス・パリ)など、国内7つ・海外8つの計15映画祭で様々な賞を受賞。

栃木県茂木町の土(ヒジ)と森の映画祭／おおぶ映画祭2026や、Bollywood International Film Awards 2026／T.I.F.A. Tietê International Film Awards(ブラジル)などにも選出されている。

上映初日・2日目に、舞台挨拶を実施予定

『器』の上映会場であるミニシアター「あまや座」では、上映初日・2日目に、主演の中島淳子さん、高木美嘉さん、柴田明良監督による舞台挨拶が実施される予定。通常の鑑賞料金は1,200円(均一)だが、舞台挨拶回のみ1,500円となっている。

この機会に、栃木・益子の豊かな自然を背景に描かれる、静かで小さな再生の物語『器』を鑑賞してみては。

■映画『器』上映

期間：6月6日(土)〜 ※1週間上映

時間：12:10〜12:42

舞台挨拶：6月6日(土)・7日(日) 12:45〜(約25分)

会場：あまや座

映画公式サイト：https://www.utsuwa.site

■あまや座

住所：茨城県那珂市瓜連1243 スーパーあまや駐車場内

公式サイト：https://amaya-za.com

予約：https://airrsv.net/amaya-za/calendar

(佐藤ゆり)