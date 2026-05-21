約70店舗・200品超が東広島に集結！ Gi-FACTORY「全肉祭」

記事ポイント 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月30日・31日に広島県東広島市で初開催約70店舗・総メニュー数200アイテム以上の肉料理が集結ファイヤーパフォーマンスや大型エアー遊具など、グルメ以外の催しも充実 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月30日・31日に広島県東広島市で初開催約70店舗・総メニュー数200アイテム以上の肉料理が集結ファイヤーパフォーマンスや大型エアー遊具など、グルメ以外の催しも充実

西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が、広島県東広島市に初上陸します。

2026年5月30日・31日の2日間、西条中央公園テニスコート側を会場に、全国各地から約70店舗が集結するグルメの祭典が開催されます。

Gi-FACTORY「全肉祭」





イベント名：第1回 全肉祭 in 東広島会場：西条中央公園テニスコート側（広島県東広島市）日程：2026年5月30日（土）〜5月31日（日）時間：10:00〜21:00店舗数：約70店舗

「全肉祭」は、畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる「肉」をテーマに全国から出店を募集・選考する大型野外グルメイベントです。

和歌山・徳島・大阪・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜・静岡・東京などで実績を重ねてきたこのイベントが、東広島市で第1回を迎えます。

主催はGi-FACTORYで、総メニュー数は200アイテム以上にのぼります。

2日間かけても全品を制覇しきれない規模で、全国各地の美食が一堂に集まります。

全国各地の肉料理が200アイテム以上





大阪・和歌山・高知・三重など全国各地から集まった店舗が、ロース丼・ホルモン焼き・タコス・マグロの胸ヒレといった多彩なメニューを提供します。

畜産系の王道から魚肉・果肉を活かしたユニークな一品まで、テーマの幅広さが「全肉祭」ならではの特徴です。

グルメ出店に加え、企業ブースによる無料体験やサンプリング、ワインの試飲コーナーも設けられています。

飲食だけでなく、さまざまな体験が一か所で楽しめる構成になっています。

ファイヤーパフォーマンスと縁日コーナー





夜のステージでは、3名の演者が炎の柱を操るファイヤーパフォーマンスが披露されます。

生ライブも観覧無料で実施されており、食事を楽しみながらエンターテインメントも堪能できる構成です。

子ども向けには大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーが用意されており、家族連れで一日を過ごせる設計になっています。

子ども食堂への寄付活動





イベント会場では子ども食堂応援募金が実施されます。

集まった募金は地域の子ども食堂に寄付される仕組みで、グルメを楽しみながら地域支援に参加できる機会が設けられています。

公式Instagramアカウント（@zennikusai）では最新情報が随時更新されています。

200アイテム以上のメニューが並ぶ中、ロース丼・ホルモン焼き・マグロの胸ヒレなど個性豊かな一皿が全国各地から集結するのが「全肉祭」の醍醐味です。

2026年5月30日・31日の2日間、西条中央公園テニスコート側（広島県東広島市）を会場に、10:00から21:00まで開催されます。

Gi-FACTORY「全肉祭」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「全肉祭 in 東広島」の入場料はかかりますか？

A. ステージ企画は観覧無料で提供されています。

入場料については主催者の公式情報に詳細が掲載されます。

Q. 「全肉祭」はどのような種類の肉料理が対象になっていますか？

A. 畜産肉料理に加え、魚肉や果肉など幅広い「肉」をテーマとしており、全国から選考された多彩なジャンルの料理が出店しています。

Q. 会場への最新情報はどこで確認できますか？

A. 公式Instagramアカウント（@zennikusai）で最新情報が案内されています。

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