【福岡県福岡市】九州で話題のプロジェクトの裏側を深掘りするクリエイター交流会開催！学生も参加OK



iDID(アイディ・アイディ)と九州アートディレクターズクラブ(以下、九州ADC)が、6月5日(金)、福岡市博多区・LINEヤフーコミュニケーションズにて、クリエイター交流会「九州交流会’26 supported by iDID」を開催。学生・社会人など、誰でも参加可能だ。

iDIDと九州ADCの共同で開催される交流会

iDIDは、世界中のクリエイターを“実績”でつなぐコミュニティプラットフォーム。SNSでのクリエイティブ発信のほか、iDIDアプリではトークイベントのフォローアップ機能も提供し、九州をはじめ全国でクリエイター交流イベントを定期開催している。

九州ADCは、九州・沖縄・山口の9県を拠点に活動する、多業種のプロのクリエイターが集う会員組織。地域のクリエイター同士の交流とスキル向上を促進し、地域に根ざした新しいデザインとコミュニケーションのあり方を実践する、広域的なADC団体だ。



今回で6回目を迎える「九州交流会’26 supported by iDID」は、iDIDと九州ADCの共同で開催。最大200人が集うクリエイターの交流の場として設けられる。

“BEYOND PIXELS”をテーマにしたトークセッション

「九州交流会’26 supported by iDID」では、“BEYOND PIXELS”をテーマに、印刷・パッケージ・グラフィック・WEB・ブランディングなど多様な領域で活躍するクリエイターによる、デザインとビジネス、地域とクリエイティブをつなぐトークセッションを実施予定。





1910年創業、大分の老舗印刷会社・高山活版社が、紙の質感と手ざわりにフォーカスした新ブランド「imprint」を立ち上げた背景と戦略について、クリエイティブを担当したmazeru・井上龍貴氏が語り、





DEJIMA GRAPH・羽山潤一氏は、長崎のパッケージメーカー・岩嵜紙器が開設した、カフェ・ショップ・ギャラリーを複合した施設「そとがわとなかみ」の、パッケージを超えた「体験のデザイン」を深掘りする。





世界水泳福岡大会からローカル飲食店まで、あらゆるブランドのロゴを手がけるカジワラブランディング・梶原道生氏は、ブランドアイデンティティの核心についてトーク。





新施設「Au Kurokawa」内のパン屋ブランディングを手がけた、デザイン事務所「楕円形」の杉村武則氏は、観光地リブランディングの裏側を公開する。





九州ADCアワード2025グランプリを受賞した、熊本のWEB制作会社「モンブラン」代表の竹田京司氏とコピーライター・福永あずさ氏は、言葉とデザインの融合についてトークを展開。



クライアントワークの傍ら、自ら飲食店ブランドを立ち上げるstans・智原北斗氏と、若手への権限委譲を進め、組織そのものをアップデートしようとしている5ive Inc.・下村晋一氏は、同じ“制作会社”でも選ぶ生存戦略がまるで違い、





それぞれのリアルな経営判断と、これからの制作会社の姿について語り合う。

2人のアーティストがパフォーマンスを披露

また、今回の新たな試みとして、イベント中に2人のアーティストがパフォーマンスを披露。



抽象画ライブペイントとして、展示会も人気の抽象画アーティスト・Yuriko氏による、ゼロからキャンバスを仕上げる過程がリアルタイムで公開され、



テレビでも取り上げられる今注目の作家・東耕平氏による、新聞紙とセロハンテープだけで精巧な動物彫刻を生み出す、新聞紙彫刻ワークショップ(無料・参加自由)も実施される。

学生も参加OK！

デジタルとアナログ、ビジネスとアート、デザイナー同士やクリエイターとビジネスパーソンなど、業界や会社の垣根を越えた多様な交流が期待されている「九州交流会’26 supported by iDID」。参加費が一般2,500円／学生1,500円(要身分証)と気軽に参加できる設定で、クリエイティブに関心のある人なら誰でも参加することができる。定員は200人で、Peatixにて参加申込受付中だ。

グラフィックからWEB、印刷からブランディングまで、九州で話題のプロジェクトを手がけたクリエイターが語るデザインの裏側を覗いてみては。

■九州交流会’26 supported by iDID

日時：6月5日(金) 18:00〜21:30(受付開始17:30)

会場：LINEヤフーコミュニケーションズ

住所：福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル12F

持ち物：名刺・PeatixチケットQRコード

申込・詳細：https://peatix.com/event/4969303

過去のイベント開催レポート：https://idid.team/articles/events/kyusyukouryukai25

(佐藤ゆり)