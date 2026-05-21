◇プロ野球パ・リーグ 楽天ーロッテ(22日、楽天モバイルパーク)

プロ野球・楽天は21日、翌日に行われるロッテ戦において、神龍誠選手がセレモニアルピッチを行うことを発表しました。

神龍選手は宮城県仙台市出身の総合格闘家。2016年に総合格闘家としてプロデビューし、2019年には総合格闘技団体「DEEP」で史上最年少・18歳で王座を手にしました。さらに2022年にはアメリカの格闘技団体「CFFC」でもベルトを獲得。現在の戦歴は22勝5敗1分けとなっています。6月6日(土)にはゼビオアリーナ仙台にて行われるRIZINフライ級タイトルマッチで、現王者・扇久保博正選手に挑みます。

神龍選手はあわせてコメントを発表。地元・仙台でのセレモニアルピッチに喜びを語るとともに「僕自身も震災を経験し、辛い思いもしましたが、格闘家になるという夢を叶えることができました。東北の人達に夢は頑張れば叶うという事を伝えたく少しでも皆様にパワーを届けられたら嬉しいです。当日は精一杯頑張ります。宜しくお願い致します」と思いを寄せています。

試合開始は18時。セレモニアルピッチは17時45分頃を予定しています。