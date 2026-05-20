【鹿児島県鹿児島市】「ナチュラルスマイルピザ」がキャンペーンを実施！フライドポテトをプレゼント



ナチュラルスマイルが運営する、ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」は、鹿児島県鹿児島市にある中山本店・武岡店・伊集院店の3店舗にて、5月18日(月)〜31日(日)の期間限定で、「おもちと明太子ご注文でフライドポテトプレゼントキャンペーン」を実施。

期間中、「おもちと明太子」のMサイズを注文した人にフライドポテトSサイズ、Lサイズを注文した人にフライドポテト大盛が、値段そのままでプレゼントされる。

鹿児島市中山・武岡エリア、日置市伊集院エリアで、ピザのテイクアウトや夕食の持ち帰りを探している人にも利用しやすいキャンペーンとなっている。

「おもちと明太子」注文でフライドポテトをプレゼント

人気の「おもちと明太子」にフライドポテトをプラス！



今回、キャンペーンの対象となる「おもちと明太子」は、もちもち食感のおもちと、明太子の旨みが相性抜群の和風ピザだ。明太子の旨み、おもちのもちもち感、コーンの甘み、ミックスチーズのコクが重なり、子どもから大人まで楽しみやすい味わいに仕上げられている。トッピングは特製照焼ソース(マヨネーズ使用)／コーン／餅／明太マヨネーズ／ミックスチーズ。

「おもちと明太子」の価格はMサイズ1,490円(税込)、Lサイズ2,030円(税込)。



Mサイズは、フライドポテトSサイズ、Lサイズはフライドポテト大盛がプレゼントされる。

対象店舗は、中山本店・武岡店・伊集院店。店頭注文・電話注文・モバイルオーダーで注文でき、中山本店・武岡店は、出前館での注文も対象だ。

家族での夕食や、週末のテイクアウト、友人同士でのシェアなど、さまざまなシーンで利用しやすいキャンペーン。モバイルオーダーでは、事前注文で待たずに受け取りが可能だ。

ナチュラルスマイルピザでは、物価上昇が続く中でも、少しでもお得感や満足感を味わってもらいたいという思いから、今回の期間限定キャンペーンを企画。今回は、ピザと一緒に楽しめるフライドポテトをセットにすることで、より満足感のある内容となっている。

肉厚フライドチキンをプレゼントするキャンペーンも



また、ナチュラルスマイルピザでは、5月11日(月)〜31日(日)の期間、「照焼チキンスマイルご注文で肉厚フライドチキンプレゼントキャンペーン」も同時開催している。

「照焼チキンスマイル」Mサイズ注文で肉厚フライドチキン1本、Lサイズ注文で2本が、値段そのままでプレゼントされる。「照焼チキンスマイル」の価格はMサイズ1,598円(税込)、Lサイズ2,138円(税込)。

同キャンペーンも、店頭注文・電話注文・モバイルオーダーで利用可能。また、中山本店・武岡店は出前館での注文も対象だ。

「おもちと明太子ご注文でフライドポテトプレゼントキャンペーン」や「照焼チキンスマイルご注文で肉厚フライドチキンプレゼントキャンペーン」をきっかけに、ナチュラルスマイルピザを利用してみては。

■ナチュラルスマイルピザ 中山本店

住所：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

■ナチュラルスマイルピザ 武岡店

住所：鹿児島県鹿児島市武岡3丁目2-7-1階

■ナチュラルスマイルピザ 伊集院店

住所：鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13

ナチュラルスマイルピザ 公式HP：https://naturalsmilepizza.com

(ソルトピーチ)