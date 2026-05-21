EXIT・りんたろー。美容で「特別なことはしていない」 口の中に美容鍼、骨切りスプレーなど
モデル・俳優の高橋ひかる（※高＝はしご高）、お笑いコンビ・EXIT（りんたろー。、兼近大樹）が21日、都内で行われた『LisBlanc（リスブラン）』アンバサダー就任イベントに参加した。
【集合ショット】個性爆発…さまざまなポーズで撮影に応じる高橋ひかる＆EXIT
美容大好きなりんたろー。は日頃のケアを問われ、「日頃から美容が好きで楽しんでやっています。特別なことはやっていないんですよ」とそっけなくトークを切り出しながら「8種類のスキンケアと白玉点滴、あとは口の中に美容鍼を打ったりとかしかしていない」と強めなこだわりを語る。高橋は「特別なことをやりまくってます」とツッコんで、兼近も「誰に対してマウントを取ってるのかわからない」と苦笑いだった。その後も「骨切りスプレー」を使用していることをりんたろーが明かすと、兼近は「それ、合法なんですか？」と笑っていた。
『LisBlanc（リスブラン）』は、「ゆらぎ肌に、攻めの選択肢を。」をコンセプトに、肌の調子が不安定な時でも、前向きな気持ちでスキンケアに取り組めるスキンケアブランドとなる。高橋がアンバサダーに就任し「アンバサダーに就任させていただきました高橋ひかるです。こうしてステキなブランドと出会うことができて、すごくうれしいです。たくさんの方に『LisBlanc（リスブラン）』を愛用していただけるように頑張っていきたいと思います」と笑顔を見せていた。
【集合ショット】個性爆発…さまざまなポーズで撮影に応じる高橋ひかる＆EXIT
美容大好きなりんたろー。は日頃のケアを問われ、「日頃から美容が好きで楽しんでやっています。特別なことはやっていないんですよ」とそっけなくトークを切り出しながら「8種類のスキンケアと白玉点滴、あとは口の中に美容鍼を打ったりとかしかしていない」と強めなこだわりを語る。高橋は「特別なことをやりまくってます」とツッコんで、兼近も「誰に対してマウントを取ってるのかわからない」と苦笑いだった。その後も「骨切りスプレー」を使用していることをりんたろーが明かすと、兼近は「それ、合法なんですか？」と笑っていた。