20日、NHKは2014年放送の大河ドラマ「軍師官兵衛」、2018年度下期放送の連続テレビ小説「まんぷく」などの人気作品をアメリカの大手動画配信サービスNetflixを通じて世界配信することを発表した。

NHKは自局の番組をNetflixにて配信することについて「NHKの上質なコンテンツが海外でどこまで広く受け入れられるかを実証する機会」とコメントしており、今後も引き続きNetflixにコンテンツを供給していく予定だという。

今回、NHKとNetflixがコラボすることについてはネットで賛否両論となっているという。賛成の意見としては、「NHKの名作コンテンツが気軽に視聴できるようになる」こと、否定の意見としては「受信料で作られた番組が他のサイトで視聴されるのはいかがなものか」という意見が多いという。

NHKの番組はその制作費の大部分を日本国民から徴収する受信料で賄っている。いわば大河ドラマや連続テレビ小説は、日本国民がお金を出し合って制作している、と言ってもよい状況だ。

今回、NHK制作の番組がNetflixにて配信される件については、特に説明もなく決定事項として国民に知らされておりネットでは「二次使用をするなら事前に告知をすべきではないか」という声も多いという。

また今回、Netflixに番組を提供することにより少なくない契約金がNHKに支払われるため「受信料を下げて欲しい」「受信料に還元して欲しい」という声のほか、既に有料配信が行われているU-NEXTほかNHKオンデマンドなどNHKによる有料動画サイトとの住み分けも議題となりそうだ。

良質な番組が世界で評価されるのは当然喜ばしいことだが、国民としては受信料の問題も解決してほしいものだ。