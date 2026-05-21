『やついフェス』タイムテーブル＆追加アーティスト12組が発表｜6月20日・21日に渋谷で開催

お笑いコンビ・エレキコミックのやついいちろうが主催する音楽とお笑いのエンタテインメントフェス「YATSUI FESTIVAL!（やついフェスティバル）2026」が、2026年6月20日（土）・6月21日（日）の2日間開催される。このたび、本フェスのタイムテーブルと、緊急追加アーティストとして12組の出演者を発表。2日間合計で250組の出演者となった。U-20チケットは両日ともに完売。5月21日（木）より一般通常チケットの発売が開始された。

「やついフェス」は、エレキコミックのやついいちろうによる、音楽・お笑い・ミュージシャン・文化人を交えて渋谷エリアを連動して行うエンタテインメントフェス。コロナ禍に悩まされた3年間でも、さまざまな形を模索しながら歩みを止めず開催を続け、今年で15周年の節目を迎える。このたび、2日間のタイムテーブルが明らかになった。

イラストレーション：高木真希人 / トータルアートディレクション：太田雄介

イラストレーション：高木真希人 / トータルアートディレクション：太田雄介

また、緊急追加アーティストとして、江本祐介（ENJOY MUSIC CLUB／エンジョイ・ミュージック・クラブ）、渡和久（風味堂）、ผ้าอ้อม99999（パーオームキュウキュウキュウキュウキュウ）、ライトガールズ、ジョニー大蔵大（水中、それは苦しい）、桂枝平、日比野芽奈（ラフ×ラフ）、log you（ログユー）、Onephony（ワンフォニー）、バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI、牛抱せん夏、角由紀子の12組が発表された。

ライトガールズは、本フェスの主催であり、音楽イベントのDJとしても活躍するやついいちろうと、ワンダフルボーイズのボーカルであり、最近では様々なアーティストへの楽曲提供やCM音楽も多く手掛けるSundayカミデによるユニット。log youは、ASOBISYSTEM（アソビシステム）のアイドルプロジェクト「PEAK SPOT（ピークスポット）」から誕生した注目の8人組アイドルグループだ。

その他にも、昨年11月に二ツ目に昇進した落語家の桂枝平や、怪談師として各地で活動を行っている牛抱せん夏など、多彩な顔ぶれがラインナップ。「やついフェス」ならではのジャンルレスな出演者が一堂に介し、2日間のイベントを彩る。

■やついいちろうよりコメント

やついフェス2026！！タイムテーブルを発表しました！！ここにきてまた少し出演者の数が増えて、総勢250組となりました！！これにて全てが発表になりましたのであとは当日を無事迎えるだけです！！皆さんも体調を万全にして6月20日21日は渋谷に来てくださいねー！この日は夏至！太陽の出ている時間が1年で1番長い日です。みんなで夏の扉を開きましょう！！待ってまーす！！

【公演概要】

『YATSUI FESTIVAL! 2026』日程：2026年6月20日（土）、6月21日（日）開場／開演（両日）：11:30会場：Spotify O-EAST／Spotify O-WEST／Spotify O-nest 5F／Spotify O-nest 6F／Spotify O-Crest／duo MUSIC EXCHANGE／clubasia／LOFT9 shibuya／WOMBLIVE／shibuya 7thFLOOR主催：やついいちろう制作：シブヤテレビジョン／トゥインクルコーポレーション／SALMONSKY／ディスクガレージ協賛：株式会社ドワンゴ／株式会社KIRINZ／ビクターエンタテインメント／専門学校ESPエンタテインメント東京協力：株式会社イープラス／株式会社Spincoaster／duo MUSIC EXCHANGE／ Culture of Asia／LOFT9 Shibuya／(株)フォーム／shibuya 7thFLOOR

「YATSUI FESTIVAL! 2026」オフィシャルサイトhttps://yatsui-fes.com/

チケット一般発売：5月21日（木）12:00〜販売券種：通常 2daysチケット／通常 1DAYチケット／VIPチケット)販売プレイガイド：イープラスhttps://eplus.jp/yatsuifes/