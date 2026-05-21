LANA、Tinder(R)の2026年ブランドキャンペーンソング「Drama Queen」リリース｜夏フェス出演も決定

先月に国内最大級のHIP HOPフェス「POP YOURS （ポップユアーズ）2026」のヘッドライナーを務めたことでも話題のLANA（ラナ）が、新曲「Drama Queen」をリリースした。

Tinderの2026ブランドキャンペーンソングにもなっている「Drama Queen」は、ロマンティック症候群なLANAが、東京の夜にダイブしディスコファンクサウンドに踊り狂う、歌謡の懐かしさと新世代の勢いが一挙に押し寄せる快作。

今作はTinderの2026年ブランドキャンペーンソングとして既に4月よりLANA主演のWeb CMが公開されており、LANAの自身最大規模の「LANA LIVE TOUR 2026」でも披露。話題が高まりきった中でのフルバージョン公開となった。さらに、先日より渋谷や原宿各所でLANAとTinderのコラボビジュアルが大々的に掲載されており、両者のタッグが生む旋風はさらに勢いを増すばかりだ。

また、Tinderがメインスポンサーを務める「MATCH FES 2026」のコンテンツとして、2026年6月26日（金）にLANAによるスペシャルライブ「LANA’s Secret Live - TOKYO GO-ROUND - 」の開催も発表されており、都内某所での特別なイベントに期待が高まっている。

さらにLANAは、今後フェス出演も控えている。8月21日（金）には山口きらら博記念公園で開催される『WILD BUNCH FEST. （ワイルドバンチフェス）2026』、9月12日（土）には千葉市蘇我スポーツ公園で開催される『ROCK IN JAPAN FESTIVAL（ロック・イン・ジャパン・フェスティバル） 2026』に出演予定で、ライブシーンでの動きにも注目が集まる。

【リリース情報】

LANA「Drama Queen」配信リンク：https://LANA-DIVA.lnk.to/DrmQ