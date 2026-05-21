スプリング・ジャパンは、東京/成田〜札幌/千歳線・函館線、名古屋/中部〜札幌/千歳線の夏スケジュール期間中の運航計画を更新した。

運航期間は7月3日から8月31日までの一部の日。機材はボーイング737-800型機を使用する。

追加分の航空券の販売は、5月13日午後3時から開始している。

■ダイヤ

IJ831 東京/成田（07：20）〜札幌/千歳（09：05）／7月3日〜5日・10日〜12日・16日・18日〜22日・25日〜29日、8月1日〜25日・29〜31日

IJ835 東京/成田（16：50）〜札幌/千歳（18：35）／7月3日〜6日・10日〜13日・16日〜8月31日（火曜を除く）

IJ836 札幌/千歳（19：20）〜東京/成田（21：05）／7月3日〜6日・10日〜13日・16日〜8月31日（火曜を除く）

IJ838 札幌/千歳（20：40）〜東京/成田（22：25）／7月3日〜5日・10日〜12日・17日〜21日・24日〜28日・31日、8月1日〜24日・28〜31日

IJ857 東京/成田（08：30）〜函館（10：10）／7月3日〜6日・10日〜13日・16日〜8月31日

IJ858 函館（10：55）〜東京/成田（12：25）／7月3日〜6日・10日〜13日・16日〜8月31日

IJ751 名古屋/中部（12：30）〜札幌/千歳（14：25）／7月3日〜5日・10日〜12日・16日〜8月31日

IJ759 名古屋/中部（18：00）〜札幌/千歳（19：55）／7月18〜20日・25日〜27日、8月1日〜24日・28日〜31日

IJ752 札幌/千歳（09：50）〜名古屋/中部（11：45）／7月3日〜5日・10日〜12日・16日〜8月31日

IJ758 札幌/千歳（15：20）〜名古屋/中部（17：15）／7月18〜20日・25日〜27日、8月1日〜24日・28日〜31日