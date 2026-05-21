楽天モバイルは、Androidスマートフォン「Google Pixel 10/10 Pro」を値下げした。値下げ幅はストレージ・モデルによって異なる。また、「『Rakuten最強プラン』＋対象のAndroid製品ご購入でポイント還元」キャンペーンの対象製品に追加した。

Google Pixel 10

本日21日の販売価格改定で、「Google Pixel 10」の128GBモデルは14万3550円→13万6990円（6560円値下げ）、256GBモデルは16万270円→15万2990円（7280円値下げ）、「Google Pixel 10 Pro」（256GB）は19万4810円→18万4990円（9820円値下げ）となった。

Google Pixel 10 Pro

また、「『Rakuten最強プラン』＋対象のAndroid製品ご購入でポイント還元」キャンペーンの対象製品に追加された。Rakuten最強プランの契約と対象端末の購入で、6000ポイントが進呈される。

他社から乗り換え（MNP）で初めて「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」と対象端末をセットで申し込むと、「【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント」キャンペーンによる1万ポイント還元とあわせて、1万6000ポイントが進呈される。

加えて、端末を48回払いで購入して25カ月目以降に返却すると、残りの支払いが免除される「買い替え超トクプログラム」を利用する場合、1万6000ポイント還元を含めた2年間の端末分の実質負担額は「Google Pixel 10」が3万2816円～、「Google Pixel 10 Pro」が6万5840円となる。

他社から乗り換え（MNP）で初めて楽天モバイルに申し込み、かつ「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」を利用して「Google Pixel 10/10 Pro」を購入する場合