INFORICHとLuupは、「CHARGESPOT」と「LUUP」のコラボキャンペーンを5月25日10時に開始する。期間は6月25日まで。初めてのユーザーに3時間分の無料利用特典を進呈する。

INFORICHのモバイルバッテリーシェアサービス「CHARGESPOT」、またはLuupのモビリティシェアサービス「LUUP」を初めて利用するユーザーが対象で、それぞれのサービスで特典が進呈される。

CHARGESPOTのキャンペーン

CHARGESPOTでは、期間中にアプリをダウンロードし登録後、クーポンコード「CSLU26」を入力すると、30日間有効の「初回180分未満無料クーポン」が進呈される。レンタル時にクーポンを利用すると適用される。

日本国内での利用が対象。利用時間が180分以上となった場合は、利用料金から特典分（430円相当）が値引きされた金額が請求される。

LUUPのキャンペーン

LUUPでは、期間中にアプリで新規会員登録し、クーポンコード「CSLU26」を登録すると、「初回ライド180分無料特典」が適用される。特典は、登録から30日間有効。

特典は、東京、大阪（近畿大学は対象外）、新大阪、コスモスクエア地区、横浜、京都（舞鶴市は対象外）、宇都宮、神戸（ネスタリゾート神戸は対象外）、名古屋、広島、仙台、福岡、朝霧、津、高松、岡崎、北九州、浜松、那覇、川崎、札幌の対象エリアで適用される。