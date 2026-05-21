井上中日はなぜ7点差を守り切れなかったのか ワースト借金14の背景「止まらなかった阪神打線」「救援陣崩壊」
チームを預かる井上監督の起用にも注目が高まっている（C）産経新聞社
中日が手痛い逆転負けを喫した。
中日は5月20日に行われた阪神戦（甲子園）に7−8の逆転負け。一時は7点差をつけながら、終盤3イニングで試合をひっくり返された。
【動画】最後は6番手牧野が森下にサヨナラアーチを浴びた
完全に勝ちゲームの流れだった。先発のカイル・マラーは6回まで散発2安打と阪神打線を封じ込め、自身で来日1号となる2ランを放つなど投打で活躍。
しかし暗転したのは7回に入ってからのこと。先頭の佐藤輝明に四球を与え、1死一塁から立石正広に中前打を許し、その後、二死満塁のピンチを迎える。
ここで坂本誠志郎にセンターへ適時打を許し7−2とされる。
その後を継いだ救援陣も粘れない。2番手の藤嶋健人は代打の嶋村麟士朗に適時打を浴び、7−3。さらに2番の中野拓夢を迎えた場面で3番手の斎藤綱記につなぐも再びセンターへの適時打を浴び、7−4と3点差に迫られる。
打線は3点差に迫られた8回一死満塁の好機を迎えるもここでも追加点を奪えず、8回裏を迎える。
そして8回から4番手でマウンドに上がった清水達也が再び阪神打線につかまる。
先頭の佐藤輝明、大山悠輔に連続安打を許し、一死一、二塁とし高寺望夢にも安打を許し、二死満塁から7回にも適時打を放っていた坂本に再び左翼線に適時打を浴び7−6と1点差に迫られる。さらに二死一、三塁の場面に代打で出た木浪聖也にも適時打を許し、とうとう7−7と同点に追いつかれる。
ここでベンチも腰を上げる。二死一、三塁から吉田聖弥にスイッチ。吉田が中野拓夢を遊ゴロに打ち取って8回を終える。
そして迎えた7−7で迎えた9回。6番手でマウンドに上がった牧野憲伸が森下翔太にサヨナラアーチを浴び、ゲームセット。
中日ファンにとっては7回以降に出た救援陣がことごとく打ち込まれた悪夢のようなゲームで借金は今季ワーストの14、首位ヤクルトとのゲーム差は11・5ゲームまで広がった。
逆にサヨナラ勝ちを果たした阪神はあきらめない姿勢が光った。
一時は持ち直したかのように見えた中日も直近5試合を1勝4敗と苦しい戦いが続く。来週から交流戦が始まる中でいかに立て直していくか。指揮官、ナイン全員の覚悟が問われそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]