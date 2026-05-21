シンガー・ソングライターの矢井田瞳（47）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自身の曲が大ヒットした時のエピソードを語った。

同番組に「平成の音楽シーンを席巻したアーティスト」として登場した矢井田。2000年にメジャーデビューし、セカンドシングル「my sweet darlin'」がミリオンセラーの大ヒットを記録。昨年デビュー25周年を迎え、現在は高校生の娘を育てている。

自身が「売れた」と自覚したタイミングについて、矢井田は「デビュー当時まだ大学生で」と切り出し、「卒業論文を書かなきゃいけなくて、図書館に毎日こもってた」と回想。ある時、図書館にいた面識のない学生の携帯電話が鳴り出したが、着信メロディーが自身の曲だったという。

その状況に「私の知らない人が私の曲を知ってる」とビックリ。意外にも学内で騒がれることはなかったといい、「いつも5人ぐらいの特定の友だちといたので、もしかしたら守ってくれてたのかもしれないけど、私的には何も変わらない」と学生生活を振り返っていた。