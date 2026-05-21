マシンガンズ滝沢、引越しで“注意すべき”ポイント 2枚の写真添え解説「どんな人達が住んでいるのかわかります」
“ゴミ清掃員”としても働くお笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一（49）が21日、自身のXを更新。引越しの際にチェックすべきポイントを紹介した。
【写真】“引越し注意点”、マシンガンズ滝沢が公開した2枚
投稿で「【今日のごみトリビア】ペットボトルの出し方でそこにどんな人達が住んでいるのかわかります」と指摘。2枚の写真を公開し、「仕事なので回収しますが、皆さんは引越しをする前に一度、集積所を見ることをオススメします」とし、「ペットボトルの出し方が汚いのに、可燃ごみの出し方が綺麗ということはないので、PETに注目するのオススメです」と伝えた。
この投稿に「本当それ」「ゴミ出しにも人柄が出ますよね」「ペットボトル洗わずに出す人の気が知れない。絶対、ゴキブリ湧くじゃん」などと共感する声のほか、「かれこれ10回以上引っ越してるのだが、物件を決めるポイントとして2つ助言してる。1つは集積所を見ることで住人の質がわかる。もうひとつは共用部を見ることで管理会社（もしくは大家）の質がわかる」「元郵便配達人ですが、私も似たような感じで、引越しに悩んでいた知人には集合ポスト全体の状況を見る事をオススメしていました（もちろん内側ではなく）」など、引越しにまつわるさまざまな声も寄せられた。
【写真】“引越し注意点”、マシンガンズ滝沢が公開した2枚
投稿で「【今日のごみトリビア】ペットボトルの出し方でそこにどんな人達が住んでいるのかわかります」と指摘。2枚の写真を公開し、「仕事なので回収しますが、皆さんは引越しをする前に一度、集積所を見ることをオススメします」とし、「ペットボトルの出し方が汚いのに、可燃ごみの出し方が綺麗ということはないので、PETに注目するのオススメです」と伝えた。