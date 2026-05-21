お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（36）が18日放送のテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）に出演。「嫌いな先輩芸人は？」の質問に応じる場面があった。

番組では「あのサッカー部」企画を展開。サッカー経験者のゲストを招き、お題に答えてシュートを決めるゲームに挑んだ。出題されるお題はくじ引き形式で決定、センタリングをあげる人がボールを蹴る直前に出題し、シュートを決める人は瞬時に答えてゴールを決める。

伊藤に出題されたお題は「嫌いな先輩芸人は？」。サッカー元日本代表の本並健治氏が読み上げ、伊藤に完璧なボールをパス。しかし伊藤は「えっうわぁ〜〜〜ちゃちゃん！！」と慌てふためき失敗した。

これを見守っていた共演者たちは伊藤を囲み事情聴取。再度「嫌いな先輩芸人は？」と問いかけられると、伊藤は「あの…ほんとに、ほんとにぱっと最初に頭に浮かんだ人が、あの…上過ぎて…ちょっと自分でも引いちゃって言えなかった」としどろもどろに事情を説明。

続けて「ハマってないな、ハマってない、ちょっと苦手かもな…っていうだけ…」と嫌いではなく、苦手だと説明。「誰ですか？」と共演者に促されると「えー…マジで大好き、めっちゃ尊敬してて…こっち側がハマってないだけなんです」と前置きし「さ、さんまさん」。

共演者から「えっ！？」「うわーー！！」と声が上がると、伊藤は「嫌いとかじゃない、マジめっちゃ大好きなんだけど、個人的にあんまりハマってないだろうなって思うのが…ってだけで」と説明した。