◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、打っては１回表先頭の１打席目に初球を中堅右に運ぶ先制の８号先制ソロを放つと、投げても５回８８球で３安打無失点に抑える好投を見せて、４勝目を挙げた。ドジャースは２連勝で同地区の２位パドレスと１・５ゲーム差にした。

大谷は「きょうまでの１週間も、あまり投げ心地よくなく入ってきて、ちょっと不安な感じはありましたけど、結果的に勝ててよかったですし、内容的にはそこまでよくなかったのかなと思っています。投げ心地自体がそんなによくなかったので、自分の中のパフォーマンスとして高いものが出せるかどうかが１番しっくりきていなかったかなと思っています」と振り返った。

「リアル二刀流」が戻ってきた。直近３登板は投手に専念するため、登板日は打席には立っていなかった大谷。だが、４月２２日（同２３日）の敵地・ジャイアンツ戦以来４登板、約１か月ぶりに投打同時出場を果たした。

すると、大谷劇場はプレーボール直後に始まった。１回表、先頭の１打席目。先発右腕・バスケスの９５・５マイル（約１５３・７キロ）直球を捉えると、打球速度１１１・３マイル（約１７９・１キロ）、打球角度３９度、飛距離３９８フィート（約１２１メートル）で中堅右のスタンドに飛び込んだ。登板日の本塁打は今季初で、登板日の先頭弾はメジャーのレギュラーシーズンでは初めてだった。打者で出場した試合では６試合ぶりの本塁打となる８号ソロで自ら先制点をたたき出した。

投手としても圧巻だった。３回までは、４三振を奪うなど、１人の走者も許さない完璧な立ち上がり。打線も２回にはＴ・ヘルナンデスの右犠飛で１点を追加し、５回には先頭・大谷の四球を起点にタッカーの右前適時打でリードを３点に広げた。４回は１死一、二塁のピンチからこの日最速の１００・２マイル（約１６１・３キロ）を投じるなど、２人を抑えて無失点。３点リードの５回は２安打１四球で１死満塁のピンチを迎えたが、タティスを初球のスイーパーで注文通りの遊ゴロ併殺打で打ち取って大谷は何度もほえて喜びを爆発させた。

ピンチを乗り切ったシーンを大谷は「結果的にダブルプレーになりましたけど、その前のフォアボールが１番よくなかったですし、あの回の入り自体もそこまでスッキリするものではなかった。結果的にはよかったけど、そこに至るまでがあまりよくなかった」と満足はなさそうだった。

投打同時出場で、球数が８８球とかさんだこともあって、勝利投手の権利をつかみながら、今季最短の５回で降板。防御率も０・７３となったが、規定投球回にはあと１イニング足りなかった。