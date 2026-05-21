【ライザ（ライザリン・シュタウト）】 予約期間：5月21日～7月8日 2027年2月 発売予定 価格：33,000円

KADOKAWAのフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」は、フィギュア「ライザ（ライザリン・シュタウト）」を2027年2月に発売する。予約期間は7月8日まで。価格は33,000円。

本製品は、ゲーム「ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」より、主人公のライザことライザリン・シュタウトを1/7スケールでフィギュア化したもの。

パッケージにも使用されている本作のメインビジュアルをモチーフに、「ライザのアトリエ」開発チームとキャラクターデザインのトリダモノ氏による監修のもと立体化。

崖に腰掛けながら優しい笑みを浮かべている姿を忠実に再現しており、ライザらしい健康的なボディラインはもちろん、武器「アニエスルーチェ」や印象的な装飾品なども丁寧に再現している。

「ライザ（ライザリン・シュタウト）」

エビテン特典「カード型アクリルスタンド」「アクリルブロック」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ頭頂高／台座含む：全高 約225mm旗・台座含む：全高 約約305mm

カード型アクリルスタンド（W 約113mm × H 約115mm）

アクリルブロック（W 約70mm × H 約48mm）

AliSTORE特典「缶バッチ」

缶バッジ（直径約76mm）

(C)2023 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。