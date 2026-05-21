【HOBBY NEW ITEM INFO.】 5月28日 公開予定

BANDAI SPIRITSは、2026年10月から12月に発売予定の新商品情報「HOBBY NEW ITEM INFO.」を5月28日に公開することを発表した。

本情報は、BANDAI SPIRITSが手がけるガンプラやプラモデル商品の新商品情報を発表する内容となっており、今回同社公式サイト「バンダイホビーサイト」にて本内容が告知され、ガンプラや30MLシリーズ商品の新商品発表が期待される。

なお「30 MINUTES LABEL」シリーズの新商品に関しては、配信「第14回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」が5月26日19時より配信予定となっている。