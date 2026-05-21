高橋ひかる、花粉症デビューしてしまう「このまま花粉症にならない人生だと思っていた」 つらい症状を告発
モデル・俳優の高橋ひかる（※高＝はしご高）、お笑いコンビ・EXIT（りんたろー。、兼近大樹）が21日、都内で行われた『LisBlanc（リスブラン）』アンバサダー就任イベントに参加した。
【全身ショット】透明感すごい…淡いブルーのドレス姿を披露した高橋ひかる
『LisBlanc（リスブラン）』は、「ゆらぎ肌に、攻めの選択肢を。」をコンセプトに、肌の調子が不安定な時でも、前向きな気持ちでスキンケアに取り組めるスキンケアブランドとなる。高橋がアンバサダーに就任した。
イベントの冒頭、高橋は「アンバサダーに就任させていただきました高橋ひかるです。こうしてステキなブランドと出会うことができて、すごくうれしいです。たくさんの方に『LisBlanc（リスブラン）』を愛用していただけるように頑張っていきたいと思います」と笑顔を見せた。
この日、高橋は淡いブルーのドレス姿。「『LisBlanc（リスブラン）』のカラーをイメージして。なんなら背景に同化してしまおうという意気込みで来ました」とにっこり。また、最近の肌事情も。「しょっちゅう肌がゆらぎます。今年から花粉症デビューした。もしかしたら、このまま花粉症にならない人生だと思っていた。家族でも花粉症がいて、花粉症の方がつらそうにしているのに申し訳ないなと思って生きてきたんですけど。花粉症デビューしてから肌が荒れるのも感じていて。スキンケアをどうしようかと思っていた。やっぱり『LisBlanc（リスブラン）』のしっかり守ることもできて、攻めも忘れないところに安心してスキンケアをできました」とアピールしていた。
【全身ショット】透明感すごい…淡いブルーのドレス姿を披露した高橋ひかる
『LisBlanc（リスブラン）』は、「ゆらぎ肌に、攻めの選択肢を。」をコンセプトに、肌の調子が不安定な時でも、前向きな気持ちでスキンケアに取り組めるスキンケアブランドとなる。高橋がアンバサダーに就任した。
この日、高橋は淡いブルーのドレス姿。「『LisBlanc（リスブラン）』のカラーをイメージして。なんなら背景に同化してしまおうという意気込みで来ました」とにっこり。また、最近の肌事情も。「しょっちゅう肌がゆらぎます。今年から花粉症デビューした。もしかしたら、このまま花粉症にならない人生だと思っていた。家族でも花粉症がいて、花粉症の方がつらそうにしているのに申し訳ないなと思って生きてきたんですけど。花粉症デビューしてから肌が荒れるのも感じていて。スキンケアをどうしようかと思っていた。やっぱり『LisBlanc（リスブラン）』のしっかり守ることもできて、攻めも忘れないところに安心してスキンケアをできました」とアピールしていた。