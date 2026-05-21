若槻千夏、“ワイプの進化”語る「今は地蔵スタイル」
タレントの若槻千夏が21日、都内で行われたHonda（ホンダ）新型EV『Super-One』発表会に登壇。司会でフリーアナウンサーの安東弘樹とともにトークセッションを展開した。
【全身ショット】スタイル抜群！紫の華やかなトップスを着た若槻千夏
車の進化について語る中で、司会から「自身の進化」について聞かれた若槻は、自身ではなく「私はワイプが進化してるなと感じています」と回答。「テレビでよくVTRの上に四角い小窓みたいなのがあって、そこでリアクションするタレントの子たちっているじゃないですか。それを20年ぐらいさせてもらったんですけど、このワイプの進化が、私は1番、車と同じぐらい進化してるんじゃないかなと思います」と語った。
安東から「具体的には？」と聞かれると、若槻は「20年前とか、それこそ一番お仕事していた時は、とにかくびっくりする手を入れたりとか、顔周りで（なにかリアクションを）入れてたんですけど、もう今は地蔵スタイルですね。もう何もしない。何もしないで、なんか微笑む。で、言葉を言う。なんか昔で言うと『おいしそう』とかじゃなく、『行きたいな』とか本当に思った言葉を言うと、テロップにちょっとしてくれたりするんですよ」とその変化を力説。
安東は「そりゃ芸能界生き残るわ」と感心していた。
『Super-ONE』は、グランドコンセプトを「e: Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）」とし、「N-ONE e:」をベースに全幅を拡大した専用シャシーや、車内での体験を豊かなものにする多彩な仕掛けにより、日常の移動を刺激的で気持ちの高ぶる体験へと進化させることを目指した小型EV。あす22日に発売を開始し、全国メーカー希望小売価格は339万200円としている。
【全身ショット】スタイル抜群！紫の華やかなトップスを着た若槻千夏
車の進化について語る中で、司会から「自身の進化」について聞かれた若槻は、自身ではなく「私はワイプが進化してるなと感じています」と回答。「テレビでよくVTRの上に四角い小窓みたいなのがあって、そこでリアクションするタレントの子たちっているじゃないですか。それを20年ぐらいさせてもらったんですけど、このワイプの進化が、私は1番、車と同じぐらい進化してるんじゃないかなと思います」と語った。
安東は「そりゃ芸能界生き残るわ」と感心していた。
『Super-ONE』は、グランドコンセプトを「e: Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）」とし、「N-ONE e:」をベースに全幅を拡大した専用シャシーや、車内での体験を豊かなものにする多彩な仕掛けにより、日常の移動を刺激的で気持ちの高ぶる体験へと進化させることを目指した小型EV。あす22日に発売を開始し、全国メーカー希望小売価格は339万200円としている。