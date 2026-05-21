初夏の気配とともに、今年も「梅の季節」がやってきます。店頭に青々とした梅が並び始めるこの時期、「そろそろ梅仕事を始めようかな」という人も多いのではないでしょうか。そこで、日本一の梅の産地・和歌山県みなべ町で5代続く梅農家に生まれ、塩と紫蘇だけで作る“昔ながらの梅干し”の製造を行なう山本将志郎さんに梅の魅力や楽しみ方を伺います。前回の「梅の健康効果」に続き、今回は梅仕事に使える生梅の見分け方をご紹介。「完熟梅」の選別について詳しく解説していただきます。

「梅ボーイズ」としても活躍！山本将志郎さんが教える「梅仕事」のコツは…

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黄色い「完熟梅」はどう選ぶ？

日本一の梅の産地、紀州みなべ町では町全体に梅の良い香りが漂います。フルーティーな香りに包まれながら行なう梅仕事は、年に一度の特別な楽しみ。

ここでは、そろそろ本番を迎える「梅仕事」に欠かせない「生梅の見分け方」について、紹介していきましょう。

まずは、黄色くなるまで熟した「完熟梅」の選別について。どれくらいの傷までなら使っていいのか、ぜひこちらを参考にしてみてください。

＜きれいな梅＞

→もちろんOK！

自然落下の完熟梅には、ほぼすべてに小さな傷がついています。これくらいきれいな梅が手に入ったらラッキー。

＜黒っぽいススがある＞

→OK！

全体に黒いススのようなものがあるのはカビの一種の跡ですが、人体に害はありません。表面を洗って漬けて問題ありません。

＜なり口にシミがある＞

→OK！

なり口（ヘタのくぼみ）にシミのような跡があるのは、梅の木の枝が触れていた跡が変色したものです。漬けて問題ありません。

＜直線上の跡がある＞

→OK！

なり口（ヘタのくぼみ）のところにまたがる直線状の跡も同じく、梅の木の枝がこすれた跡です。漬けて問題ありません。

＜網のような跡がある＞

→OK！

自然落下した梅を受け止めるために、農園にネットを敷きますが、これはそのネットの跡。漬けて問題ありません。



『まいにち梅づくし生活 - 120年続く梅農家が教えたい -』（著：山本 将志郎／ワニブックス）

＜柔らかくプニプニになっている＞

→OK！

直射日光に当たっていた部分は傷みやすく、その部分が柔らかくなって少し表面が湿っていますが、この程度なら問題なし。

＜かさぶたのような固い傷がある＞

→OK！

基本的には気にしなくて大丈夫ですが、梅干しにした時に皮が固く食感が良くないので、干した後（食べる前）に傷の部分を取りのぞいてください。

＜シミのように茶色くなっている＞

→梅シロップや梅ジャムにOK！

上の梅のように茶色い部分が広範囲に広がっている場合は、傷んでいるところを切り落として梅シロップや梅ジャムに使うのがおすすめ。左のもの程度なら梅干しもOK です。

漬けない方がいい梅は…？

次のような状態の梅は避けたほうがいいでしょう。

● 白いカビが生えている

● 全体が柔らかくなって、茶色く腐敗が進んでいる

● 皮が破れて、そこから茶色く腐敗が進んでいる

※判断に迷うラインのものは、傷んでいる部分をのぞいて梅ジャムやり梅に。梅干しに使うなら、低塩分で漬けるとカビやすいので、塩分高め（18％）で漬けると安心。

次回は「青梅」の選別と追熟の仕方について解説します。