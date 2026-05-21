2026年5月21日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、静岡名物・桜えびに注目！

【写真】スタジオの試食会に登場した桜えびを美味しく食べる料理とは…？

『静岡の春の使者は桜えび!? 静岡県民の真実』と題して注目したのは、駿河湾周辺のみに生息し、静岡県内にしか水揚げされない「桜えび」。

「駿河湾の宝石」と呼ばれ、静岡県民は旬を迎える春を心待ちにしているという。

そんな静岡県民の「本当においしい桜えびの食べ方」ベスト３を発表。愛知名物の「あれ」のメイン具材を桜えびにして味わう食べ方、生の桜えびを一番おいしく楽しむ食べ方、そして、県民のテンションが上がる《超エアリー》な食べ方とは？

スタジオの試食会では、「本当においしい桜えびの食べ方」1位＆2位が登場！ゲストたちが絶品の味を堪能！



福井出身・大和田伸也さんは恐竜のぬいぐるみを…（写真提供：読売テレビ）

ケンミンしか知らない本場の秘密を探る『ケンミン聖地巡礼』。今回調査したのは、日本の恐竜化石の約8割が発掘されているという、《恐竜の聖地》福井県！

世界三大恐竜博物館の1つとされ、年間約130万人が来場する「福井県立恐竜博物館」に潜入！

また、福井県民の恐竜愛、恐竜の化石が福井県に集中している理由などを探る。世界的にみても《恐竜の聖地》とされる福井県に実際に訪れてみると――。

そしてさらに取材中、番組スタッフが激レア化石を発見して――!?



初登場の富山出身・池田航（写真提供：読売テレビ）

高杉亘さん演じる元FBI犯罪者プロファイリングのエキスパート・神宮寺剣が、絶対に明かさない容疑者の出身県をズバリと見抜く好評ドラマシリーズ『ケンミン刑事（デカ） 〜見抜き事件簿〜 』。

今回は、詐欺グループリーダーの容疑者が、出身県を完全黙秘。しかし、容疑者が《ある料理》の名前を言った瞬間、神宮寺の瞳がキラリと光る！

出身県の手がかりとなった「聞きなれない料理名」とは…？そして、犯人の出身県は…？