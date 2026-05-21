【スタバ新商品】「バナナ アフォガート フラペチーノ」登場！ 「絶対美味しいやつ」「気になりすぎる」
スターバックス コーヒーの公式X（旧Twitter）は5月20日に投稿を更新。27日より新商品「バナナ アフォガート フラペチーノ」が登場することを発表しました。
【写真】バナナアフォガートフラペチーノのビジュアル
バナナとエスプレッソソースが重なったフラペチーノのビジュアルが印象的で、投稿では「とろりとしたバナナのやさしい甘みと、焦がしキャラメルのような香ばしいコーヒーの香りが重なる大人のデザート フラペチーノ。口に入れた瞬間に広がる、とろけるバナナ果肉とふわっと広がるエスプレッソの香りをぜひ楽しんで コーヒーが少し苦手な方にも楽しみやすい、まろやかで奥行きのある味わい」と説明しています。
コメントでは、「これは美味しそう」「カロリーは、438 kcalご褒美の時にぜひ」「絶対飲まなきゃなやーーつ！！！」「絶対美味しいやつ」「わ、これ美味しそ…」「気になりすぎる」「もう美味しい」など、期待の声が続出しました。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】バナナアフォガートフラペチーノのビジュアル
5月27日より「バナナ アフォガート フラペチーノ」登場同アカウントは「5/27（水）より登場 -とろけるバナナのアフォガート*に溺れて-」とつづり、写真を2枚載せています。ドリンクの完成品と、「バナナとアフォガードのとろける大人デザート」と書かれた商品紹介です。
コメントでは、「これは美味しそう」「カロリーは、438 kcalご褒美の時にぜひ」「絶対飲まなきゃなやーーつ！！！」「絶対美味しいやつ」「わ、これ美味しそ…」「気になりすぎる」「もう美味しい」など、期待の声が続出しました。
Tallサイズのみの展開「バナナ アフォガート フラペチーノ」はTallサイズのみ、持ち帰りが687円（税込）で店内利用は700円です。5月27日の発売が待ち遠しいですね。
(文:All About ニュース編集部)