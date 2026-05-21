戦前生まれで卒寿を目前にした「生けるレジェンド」毒蝮三太夫と、還暦を目前にした「時代遅れな昭和の粋芸人」玉袋筋太郎が、令和の社会の生きづらさ、お笑い、幸福論、老いなど、軽妙な掛け合いで語り合う。毒蝮の「毒」と、玉袋の「粋」が融合した対談本『愛し、愛され。』より、一部を抜粋して紹介します。

玉袋筋太郎「ある朝目覚めたら、カミさんがいなくなっていた」

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大学の講義で感じた「小さな違和感」

毒蝮 玉のいう「人に優しく」というのは、いまの日本社会全体が忘れかけている大事なポイントなのかもしれないぞ。いまの日本は国全体に潤滑油が足りていないから、どこもかしこもギスギス、ギスギスしていると思わないか？

玉袋 どこかの店に入るとき、後ろの人が入りやすいようにと、前の人がドアを開けて待っていてくれるだけでなんだか幸せな気持ちになれますよね。そんな小さなことでも人は幸せを感じられるんだから、そういう気遣いはなくしたくないし、忘れたくないですよね。

毒蝮 俺はさ、聖徳大学で客員教授も務めているんだよ。1999年（平成11年）から、もう四半世紀も教壇に立っているんだ。

玉袋 大学ではなにを教えているんですか？

毒蝮 心理・福祉学部の社会福祉学科というところで、これから介護や福祉の現場で働こうとしている学生たちに、自分がこれまで見てきたこと、経験してきたことを話しているんだけど、俺としてもいろいろな発見があって楽しくやっている。で、ある日の授業でこんな話をしたんだ。

玉袋 どんな話です？

毒蝮 新聞の投書欄に載っていた小さな記事を紹介したんだよ。都営バスでの出来事なんだけど、ひとりのおばあさんがそのバスに乗ってきた。すると、乗客のひとりが席を譲ったんだね。

たまたまそれに気づいた運転手が車内放送で、「ただいま席を譲ってくれた方がいました。どうもありがとうございました」と感謝の言葉を述べたんだってさ。

玉袋 なるほど、それはまた心温まるいい話ですね。

毒蝮 その投稿は、そのバスに乗っていた人からのものだったんだけど、そのアナウンスを聞いて、「運転手さんのさりげないひとことで、車内には温かい空気が流れました」という内容だったんだよ。

玉袋 なるほど、ますますいい話ですね。

毒蝮 だろ？ この投書を講義のなかで紹介したんだ。聴講しているのは19歳から20歳の女の子80人くらい。社会福祉学科なので、将来はそっち方面での就職を考えている子たちがほとんどだよな。

その子たちに感想を尋ねると、「いい話ですね」とか「運転手さんの優しい気持ちが素敵です」とか、いまの玉のような感想がほとんどだった。それはある程度は予想がつくよな。でも、そのなかでひとり、ふたり、まったく違う感想だったんだよ。

玉袋 どんな感想だったんですか？

毒蝮 「わたしなら、次のバス停で降ります」っていうんだよ。

玉袋 えっ、どうして？



『愛し、愛され。』（毒蝮三太夫、玉袋筋太郎：著／KADOKAWA）

毒蝮 な、「えっ、どうして？」って思うよな。理由を尋ねると、「席を譲ったことを指摘されると、席を譲らなかった自分がいたたまれない気持ちになるから」っていうんだよ。要するに、運転手の感謝のひとことを素直に受け取ることができないんだな。

俺としては、「こういう小さな善行は周囲の人たちも幸せな気分にするものなんだ」と伝えたかった。けれども、少数とはいえ、まったく逆に感じる子もいた。「あぁ、いまはこういう時代になりつつあるんだな」って感じたよ。

もちろん、それがいまの時代であって、違う感想をいった子が悪いといいたいわけではないんだけどな。

玉袋 いやぁ、確かにいまはそんな時代になりつつあるんでしょうね。むかしだったら、席を譲ることもあたりまえで、運転手が感謝の言葉を告げるのもあたりまえのことだったから、そもそも新聞に投書することもなかったでしょう。そして、投書しても掲載されることもなかったはずですよ。けれども、現実はまったくその逆なんですね。

毒蝮 だろ？ いまの日本には、なんともいえないものが底流に潜んでいるような気がするんだ。いわば、「小さな違和感」とでもいうのかな？ いまはまだ小さいけれど、この感じが次第に蔓延していくような嫌な予感もしているよ。

玉袋 「いたたまれないんで降ります」か……。コミュニケーション不足のいまの時代っぽいエピソードだけど、なかなか考えさせられますね。

毒蝮 もしもこういう意見があると知ったら、運転手も「今度はアナウンスするのをやめようかな……」と考えるかもしれない。そんなことが積み重なって、これからの日本にはさらに不寛容な、ささくれだった日常が訪れるかもしれない。

いまはまだ「小さな違和感」かもしれないけれど、あっという間にこうしたことがあたりまえになる時代がやってくる。俺はそれを本当に心配しているんだよ。



写真提供：『愛し、愛され。』（毒蝮三太夫、玉袋筋太郎：著／KADOKAWA／撮影：榎本壯三）

いまの日本には「遊び」がなさ過ぎる

毒蝮 実は俺もKADOKAWAから、『人生ごっこを楽しみなヨ』（2017年刊行）という新書を出したことがあるんだけどさ、その本にも書いたんだけど、最近の日本からは「ごっこ」がなくなっている気がしているんだよ。

玉袋 「ごっこ」って、「お医者さんごっこ」の「ごっこ」ですか？

毒蝮 どうして、そんな卑近なたとえしか出てこないのかね、おまえは。「ウルトラマンごっこ」とか「仮面ライダーごっこ」とか、いくらでもあるだろ。

玉袋 あぁ、そういうことですか（笑）。最近の日本は「ごっこ」がなくなってきているんですか？

毒蝮 俺がいいたいのは、「人生ごっこ」というか、もっとユーモアや諧謔が入る余地がほしいということなんだ。例えば、江戸時代にはもっと人生を面白がって生きている庶民がたくさんいたはずだよ。

でもいまはちょっとでも浮気をすりゃ、「不倫だ」「はしたない」「ゲスだ」と大騒ぎをするだろ？ 当事者ならわかるよ。だけど、マスコミをはじめとする無関係な連中までもが一緒になって大騒ぎをしている。

玉袋 いまの日本では、芸能人、政治家のスキャンダルは完全に娯楽化、エンターテインメント化していますからね。俺だって芸人のはしくれだ。別にやましいところはないけれど、いい迷惑だよ、ほんと。

毒蝮 玉はやましいことだらけだろ（笑）。それはともかく、SNSの発達で、まったく無関係の連中までもが寄ってたかって集団で叩き潰そうとするのも現代の特徴だよな。いわゆる社会的制裁を喰らわすわけだけど、なんの権利があってそこまで卑劣になれるんだろうな？ 要は心に余裕がないんだよ。

それを俺は、「遊びがない」「人生ごっこがない」といっているんだよ。なんでもかんでも大真面目にものごとを捉え過ぎているんだ。もう少し、「ごっこ遊び」があってもいいじゃないか。もっと笑って受け流してもいいじゃないか。

玉袋 週刊誌もワイドショーも、みんなそうですよ。単なる興味本位で人の弱みを握って、徹底的にバッシングですから。その話題に飽きた頃には、また別のターゲットを見つけてひたすら叩く。世の中のすべてが常に生贄を探しているような状況です。本当にストレスが溜まっているんでしょうね、日本全体に。

毒蝮 むかしなんか、国会議員に妾のひとりやふたりいるのはあたりまえのことだったもんな。もちろん、それがいいとはいわないよ。肯定はしない。でも、当時の政治家たちは大物になればなるほど本妻を守りつつ、妾宅にも十分な手当てをしながらうまくやっていたもんだよ。

政治ってのは、結果がすべてだよ。怒られそうだけどさ、結果的にそれで日本がよくなるのなら、多少のことに目をつぶってもいいんじゃないか？ 当時の日本人は、そう考える人が多かったんだな。

もちろん、いまの時代に合わない考え方だとは承知している。それでも、もう少し鷹揚さを持っていてもいいんじゃないか。ついつい、そんなことを愚痴りたくなるんだよ。

玉袋 蝮師匠のいうように、「不倫」に対する風当たりは、以前とは比べ物にならないほど厳しくなっているし、昭和の政治家たちのような振る舞いは現代では通用しない考えなのは間違いないでしょう。

でも、「まったくあいつはしょうがねぇなぁ」「あいつはバカだな」っていうくらいの緩い目で見てもいいんじゃねぇかって気はしますね。ましてや、芸人なんかは、そこまで目の敵にしなくてもいいんですよ。ついつい、そんなことを考えちまいますよ、俺は。

毒蝮 おまえ、なんかやましいところがあるんだろ？

玉袋 いえいえ、決してそんなことはないですけど……（笑）、蝮師匠のいうように社会全体に「遊び」がなくなっているからこそ、もっとゆったりとした気持ちがほしいなって思いますよ。決してやましいわけではないですから！

毒蝮 まぁ、今日のところはそういうことにしといてやるよ。

※本稿は、『愛し、愛され。』（毒蝮三太夫、玉袋筋太郎：著／KADOKAWA）の一部を再編集したものです。