「飲酒と生活習慣に関する調査」（令和6年：独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター）によると、アルコール依存症が疑われる人の割合は全体の0.6％で、全国で約64.4万人と推測されています。アルコール以外にも「やめたいのにやめられない」さまざまなものへの依存症。こんなに食べたら体に悪いのはわかっている！それでも、やめない理由を探してしまう。佐藤佑子さん（仮名・福島県・主婦・70歳）は、ある時から「ハッカ糖」を食べるのがやめられなくなって――。

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一袋なら100円程度。でも毎日食べれば出費もかさみ

ある時から、私は「ハッカ糖」をやめられなくなりました。デパートやドラッグストアのキャンディ売り場や、温泉旅館のお土産コーナーなどで見かける、昔ながらの砂糖菓子。素朴な甘さのなかに、ハッカのスースーとする爽やかな風味があります。

色味は白いものが多いですが、緑やピンクなど、色カラフルなものも。だいたい1袋100gほどで、値段も100円程度です。

ただし、私の場合はいったん開けると止まらなくなり、あっという間に袋がからっぽになります。

1袋あたり400キロカロリー近く、お茶碗2杯分のご飯とだいたい同じぐらい。1日1袋で済まないことも多いので、ダイエットの敵になるのは明らかです。食べるときはつねにカロリーのことが頭の片隅にあるのですが、どうにもやめられません。

いつの間にここまでハマってしまったのか。日記帳をさかのぼると、初めて購入したのは2年ほど前だったことが判明。このころは、気まぐれに口にしてみただけで、こんなに長期に及んで食べ続けるとは思ってもみませんでした。

ハッカ糖が売られているコーナーのそばには、たいてい黒飴やべっこう飴、ニッキ飴などが、お仲間のように並んでいます。でも私が買うのは、ハッカ糖だけと決まっているのです。

売り場で見つけた時は、店頭にある分すべて、かごに入れてしまいます。1袋100円といえど、1ヵ月に4000円も5000円も買い込むので、年間では5万円近くなり、出費はばかにならないのに。

ハッカ糖は、どこにでもあるお菓子ではありません。コンビニに行くとハッカ味の「飴」はありますが、私はハッカ「糖」でなくては嫌なのです。近所の大きなスーパーには取り扱いがなく、自宅からはやや離れたドラッグストアまで、自転車で20分かけて買いにいきます。

あるときは雨が降っているのにどうしても食べたくなり、カッパを着て店まで向かいました。仕事でへとへとだった日にもわざわざ足を運んで、売り切れでがっかりしながら何も買わずに帰ったこともあります。

一度に16袋も買い込んだ日の帰り道、信号待ちの間に、袋を開けてサッとほおばった時の幸せ。どうしても我慢ができない状態を、自分でもおかしいとは思うのですが……。

スリムな体形と言われて70年間生きてきたのに

実はハッカ糖をやめられないことは、家族にも内緒にしています。ある時、夫とふたりでドライブに行った際、峠のお土産屋さんで、いつも買っているものとそっくりなハッカ糖を発見。

思わず手が伸びましたが、観光地だからか割高なことが幸いし、買わずに済んだので、夫にはばれませんでした。私の場合は1袋では足りず、少なくとも5袋は必要ですから。

ハッカ糖を食べ続けたある日、かつてないほど体重が増えてしまったことに気がつきました。鏡に映る丸々とした自分の顔と、お腹がぽこっと飛び出た姿に、ガーンと頭を殴られたような衝撃が。

それまでは周りの人から、「痩せている」「スマートでいいね」とずっと言われていたのに、いつのまにか5〜6キロも太っていたのです。

あわててタンスから何着かよそ行きのスカートやパンツを出してはいてみると、ファスナーが上がりません。私にとっては本当にショックな出来事で、しばらく絶句し、落ち込んでしまいました。

一刻も早くハッカ糖をやめなくては！ でもここまでくると中毒症状のようなもので、本当にやめられるかどうか自信がない……。

迷いを振り切り、いや、何とか頑張らねばと決意。元の体形を取り戻すために、1日に何度も体重計に乗るようにして、自分を戒めました。そのかいあってか、少しずつ食べる量を減らすことができるように。

あれから2年、毎日1袋以上食べる生活からは脱却し、体形も以前の姿に戻ってきています。

あのハマりようはなんだったのか。今になって振り返ると、自分でも不思議に感じるものです。とは言ってもやはり、たまに店頭で見かけるとあの爽やかな風味を思い出し、ついつい手が伸びてしまいます。

依存症かな？と思ったら…

佐藤さんはかつてないほど太ってしまったことで、ハッカ糖をやめることを決意。自分を戒め、無事やめることができました。

ただ、「やめたくてもやめられない（コントロールできない）」状態になっている人は注意が必要です。

「依存症」は特定の物質や行動をやめたくてもやめられない（コントロールできない）状態となっている状態を言います。依存症は病気の一つであり、適切な支援や治療を受けることが重要です。

「（家族や知人、自分が）依存症かもしれない」と思ったら、保健所や精神保健福祉センターに相談してみましょう。

＜依存症に関する詳しい情報はこちら＞

●依存症についてもっと知りたい方へ（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149274.html

●依存症（こころの情報サイト）

https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=819yAWLAzXBx5XZ5

●依存症対策全国センター

https://www.ncasa-japan.jp/

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