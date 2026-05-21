「美形家族すぎる」藤井夏恋、未公開幼少期ショット披露！「お母様も綺麗すぎ」「国宝級美男美女兄妹」
モデルの藤井夏恋さんは5月20日、自身のInstagramを更新。幼少期の未公開写真を公開し、反響が寄せられました。
【写真】藤井夏恋の幼少期ショット
コメントでは「美形家族すぎる」「夏恋ちゃんママにそっくり」「お母様も綺麗すぎる」「国宝級美男美女兄妹」「写っている人全員優勝してる」「たしかに、触りたくなるほっぺしてますね」「小さい頃から出来上がってる！」「小さい頃からそのまんま過ぎて可愛いです」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】藤井夏恋の幼少期ショット
「小さい頃から出来上がってる！」夏恋さんは「母が幼少期の写真を大量に送ってきてくれたので、未公開写真、載せちゃお。小さい頃、私のほっぺがぷくぷくで気持ちよかったのか、流星によく触られてました」とつづり、5枚の写真を投稿。幼い夏恋さんと兄姉がプールに入っている姿や、ひな壇をバックにした夏恋さんのソロショットなどです。特に2枚目は3きょうだいと母が写っていますが、母は今の夏恋さんや兄姉とそっくりな美人です。
「こんなオシャレな夫婦さすがに憧れる」現在は4人組ロックバンド「I Don't Like Mondays.」のボーカル・YUを夫に持つ夏恋さん。4月14日にはパリの街中で撮影された夫婦ショットを公開しました。ファンからは「映画のワンシーンみたい」「こんなオシャレな夫婦さすがに憧れる」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)