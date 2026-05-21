「健康でも医療費がびっくりするほどかさむ」夫婦の年金22万円・67歳男性の老後の驚き
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年4月22日に回答があった、神奈川県在住67歳男性のケースをご紹介します。
年齢・性別：67歳・男性
居住地：神奈川県
家族構成：本人、妻（65歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の世帯年収：650万円
現預金：1800万円
リスク資産：300万円
ひと月当たりの現在の収入は「私の年金14万円、妻の年金8万円」の合計22万円。
対する月の生活費は「食費5万円、住居費（固定資産税など）1万5000円、光熱費2万円、通信費1万円、医療費1万円、交通費1万円、日用品費1万円、保険料2万円、交際費2万円、趣味・娯楽費2万円、被服費5000円、車関連費2万円」の合計21万円ほどとあり、収支はほぼトントンの様子です。
そのため貯金に回せるのは「月当たり1万円から2万円程度。意識して節約すれば貯まるが、少しぜいたくするとゼロになる」とよっくんさん。
「年金生活に入る前はもっと余裕があると思っていましたが、実際は食費や光熱費が想定以上にかかります。特に妻と2人で生活していると、交際費や趣味の費用もばかになりません。ただ、無理な節約はしたくないので『貯めることより、楽しく暮らすこと』を優先しています」とあります。
物価高の影響で生活費も「明らかに上がりました。以前は月18万円ほどで生活できていたのが、今は21万円必要です。特に卵や食用油、電気代は驚くほど高くなりました。買い物は特売品や半額シールが貼られたお肉やお刺身を買うようにしています。最初は妻に『みっともない』と言われましたが、今では一緒に探すようになりました。ただ以前ほどほしいものを気軽に買えなくなりました」と不満を漏らします。
税金や社会保険料についても、「多いと感じます。年金から毎月天引きされる金額を見ると、『せっかくもらったのに』という気持ちになります。特に住民税は思ったより引かれていますが、仕方ないとは思っています」と納得せざるを得ない様子です。
また年金生活になって「（現役時代）週に1回行っていたゴルフを年に2回に減らしたり、コンビニでのちょこっと買い」を控えるようになったほか、「リタイアしてからスーツを買わなくなったし、通勤もないのでガソリン代が大幅に減りました。外食も現役時代と比べると減り」お金がかからなくなったと言います。
ただ「年金の手取り額が思ったより少なかったこと」には驚いたとよっくんさん。「額面ではもう少しもらえると思っていましたが、税金や社会保険料が引かれるとかなり減ります。あとは、健康でも予想外の医療費がかかる。歯の治療1つでも数万円かかり、びっくりしました」とリアルなエピソードをつづっておられました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィールペンネーム：よっくん
年齢・性別：67歳・男性
居住地：神奈川県
家族構成：本人、妻（65歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の世帯年収：650万円
現預金：1800万円
リスク資産：300万円
月22万円の年金でやりくり「意識しないと貯金は難しい」年金生活で貯金ができているか、の問いに「できなくはないが意識しないと難しい」と回答したよっくんさん。
ひと月当たりの現在の収入は「私の年金14万円、妻の年金8万円」の合計22万円。
対する月の生活費は「食費5万円、住居費（固定資産税など）1万5000円、光熱費2万円、通信費1万円、医療費1万円、交通費1万円、日用品費1万円、保険料2万円、交際費2万円、趣味・娯楽費2万円、被服費5000円、車関連費2万円」の合計21万円ほどとあり、収支はほぼトントンの様子です。
そのため貯金に回せるのは「月当たり1万円から2万円程度。意識して節約すれば貯まるが、少しぜいたくするとゼロになる」とよっくんさん。
「年金生活に入る前はもっと余裕があると思っていましたが、実際は食費や光熱費が想定以上にかかります。特に妻と2人で生活していると、交際費や趣味の費用もばかになりません。ただ、無理な節約はしたくないので『貯めることより、楽しく暮らすこと』を優先しています」とあります。
「物価高で月3万円多く生活費がかかるように」年金生活で特にきついと感じる支出について、「冬場の光熱費は月2万5000円ほどかかり、思ったより高い。食費も5万円では足りない月がある。特に物価高で同じ買い物でも以前より2割ほど上がった気がします」と話すよっくんさん。
物価高の影響で生活費も「明らかに上がりました。以前は月18万円ほどで生活できていたのが、今は21万円必要です。特に卵や食用油、電気代は驚くほど高くなりました。買い物は特売品や半額シールが貼られたお肉やお刺身を買うようにしています。最初は妻に『みっともない』と言われましたが、今では一緒に探すようになりました。ただ以前ほどほしいものを気軽に買えなくなりました」と不満を漏らします。
税金や社会保険料についても、「多いと感じます。年金から毎月天引きされる金額を見ると、『せっかくもらったのに』という気持ちになります。特に住民税は思ったより引かれていますが、仕方ないとは思っています」と納得せざるを得ない様子です。
「歯の治療に数万円。医療費がびっくりするほどかさみます」普段の暮らしについて伺うと、「週に2回ほど近所のスーパーでまとめ買い。外食は月に2回、妻と2人で行くくらいです。平日は庭いじりや近所の散歩が日課。たまに釣りに行きます。無理せず、ゆったり過ごすことを心掛けています」と回答。
また年金生活になって「（現役時代）週に1回行っていたゴルフを年に2回に減らしたり、コンビニでのちょこっと買い」を控えるようになったほか、「リタイアしてからスーツを買わなくなったし、通勤もないのでガソリン代が大幅に減りました。外食も現役時代と比べると減り」お金がかからなくなったと言います。
ただ「年金の手取り額が思ったより少なかったこと」には驚いたとよっくんさん。「額面ではもう少しもらえると思っていましたが、税金や社会保険料が引かれるとかなり減ります。あとは、健康でも予想外の医療費がかかる。歯の治療1つでも数万円かかり、びっくりしました」とリアルなエピソードをつづっておられました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)