【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは複雑な感情
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、私たちが心の中に抱く複雑な感情の動き、対人関係で用いられる含みを持たせた表現、そして物事の度合いを表す日常的なフレーズという、バリエーション豊かな3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
お□□
おみ□□
□□なり
ヒント：十分とは言えないまでも、その程度や状態にふさわしい様子を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「それ」を入れると、次のようになります。
おそれ（恐れ／畏れ）
おみそれ（お見それ）
それなり
どれも正しい日本語になりますね。今回は、危険や尊大さに対して抱く繊細な心理表現、他者の魅力や力量に気が付いたときの謙虚な意思表示、そして物事の相応な度合いを言い表す便利な慣用表現を組み合わせました。共通する「それ」という響きが、自らの内面に生まれる警戒や敬意の念から、対人コミュニケーションにおけるスマートなやり取り、さらに現状を客観的に評価する日常のシーンまで、心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、私たちが心の中に抱く複雑な感情の動き、対人関係で用いられる含みを持たせた表現、そして物事の度合いを表す日常的なフレーズという、バリエーション豊かな3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
おみ□□
□□なり
ヒント：十分とは言えないまでも、その程度や状態にふさわしい様子を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：それ正解は「それ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「それ」を入れると、次のようになります。
おそれ（恐れ／畏れ）
おみそれ（お見それ）
それなり
どれも正しい日本語になりますね。今回は、危険や尊大さに対して抱く繊細な心理表現、他者の魅力や力量に気が付いたときの謙虚な意思表示、そして物事の相応な度合いを言い表す便利な慣用表現を組み合わせました。共通する「それ」という響きが、自らの内面に生まれる警戒や敬意の念から、対人コミュニケーションにおけるスマートなやり取り、さらに現状を客観的に評価する日常のシーンまで、心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)